Legalità, la lezione di Antoci incanta gli studenti

Il dirigente Daniele Manganaro che nel 2016 sventò l’attentato ad Antoci

Sarzana, 25 febbraio 2023 – Non è stata soltanto una lezione di legalità, ma un invito alle giovani generazioni a sostenere le battaglie contro la criminalità fornendo la loro energia e consapevolezza. Le parole degli uomini dello Stato da anni impegnati in prima linea e quelle di Giuseppe Antoci che da anni è diventato un obiettivo della mafia hanno emozionato i ragazzi dell’istituto "Parentucelli Arzelà". Due ore intense che hanno messo in luce l’aspetto umano dei protagonisti: dalla passione quasi rabbiosa di Giuseppe Antoci di continuare la sua battaglia, alle sollecitazioni del Questore vicario della Spezia Carmine Ingrosso e del dirigente del commissariato di Carrara Daniele Manganaro rivolte ai ragazzi di non scegliere mai la strada del silenzio. Invitandoli a studiare, capire e conoscere andando così a dare manforte all’esercito composto da tante persone impegnate nella lotta per far prevalere la giustizia.

Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi e presidente onorario della fondazione "Antonio Caponnetto" è stato l’ospite della scuola superiore sarzanese accettando l’invito del docente e amico Massimo Caleo, del dirigente Generoso Cardinale e di Marco Lorenzo Baruzzo referente di Libera. Al suo fianco oltre al vicario Ingrosso e alla dirigente del commissariato sarzanese Annamaria Ciccariello era presente Daniele Manganaro, il poliziotto che nel 2016 sventò l’attentato che la mafia sferrò ad Antoci, l’uomo che si è battuto contro le truffe sui fondi assegnati dall’Unione Europea ai terreni controllati dalla mafia e grazie al suo protocollo, diventato legge nazionale, ha smantellato un sistema di milioni di euro. Rompendo i troppi silenzi. Antoci è tornato, purtroppo, al centro dei pensieri dalla criminalià e per questo la sua vita è costantemente accompagnata dalla scorta delle forze dell’ordine. Qualche mese fa infatti dalle intercettazioni della Dda di Messina è riaffiorata come una condanna l’intenzione della mafia di uccidere "Beppe" Antoci.

"Ci sono due modi di morire – ha spiegato ai ragazzi – per un attentato al quale poi farebbero seguito le cerimonie, le lapidi e ricordi. Oppure morire ogni mattina non riuscendo a guardare negli occhi le proprie figlie per aver fatto finta di niente, aver taciuto di fronte all’illegalità. Per questo chiedo ai ragazzi di non piegarsi mai e di non accettare neppure la mentalità mafiosa tenendo a mente i valori della nostra Costituzione. Ho pensato spesso di aver messo a repentaglio anche la sicurezza dei miei cari ma sono stati proprio loro, la mia famiglia, a darmi il sostegno così come gli amici che hanno sempre parlato al plurale. Ce la faremo insieme perchè siamo tanti molti più degli altri". Una mattinata potente dal punto di vista emotivo tenendo conto dell’imponente seppur discreto schieramento di forze di polizia che si è poi sciolta con la consegna a Antoci di un quadro realizzato dagli studenti e da tante strette di mano, selfie e sincera allegria.

Massimo Merluzzi