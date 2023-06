L’exploit del Vermentino Un successo da record con 4mila presenze a sera

"L’edizione più ricca di sempre. Aspettando il bilancio conclusivo che gli organizzatori potranno avere soltanto nei prossimi giorni la dodicesima edizione di "Benvenuto Vermentino" entra nell’albo dei record. Un continuo movimento di pubblico, persino una coppia di sposi appena unita in matrimonio in cerca di angoli originali per le foto ricordo, ha segnato il tragitto tra piazza Querciola e palazzo Amati nel borgo di Castelnuovo Magra passando da un piatto di testaroi al pesto, formaggio e olio Dop preparati dalla cucina della Pro Loco all’esposizione dei vini lungo le stradine e all’interno dei palazzi e portoni. Una vera festa del vino quella che si è conclusa a tarda sera organizzata dal Comune di Castelnuovo Magra in collaborazione con la Pro Loco e il contributo di Regione Liguria. Un impegno organizzativo importante per garantire a tutti gli espositori gli adeguati spazi di promozione e per disciplinare il continuo afflusso di persone. Soltanto nella giornata di sabato sono stati calcolati più di 4 mila visitatori e sono stati 2 mila i calici in vetro venduti per consentire la degustazione. Numeri che si sono ripetuti anche ieri pomeriggio in una lunghissima giornata che si è aperta con la passeggiata del Cai salendo nel borgo dall’area verde del Bettigna e successivamente con il pranzo preparato dai volontari della Pro Loco e Arci di Castelnuovo. Nel corso della rassegna è stato consegnato il titolo di "Ambasciatore del Vermentino" consegnato a Daniela Pinna presidente del Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura e Francesco Carboni presidente di Promocamera Nord Sardegna Sassari e il direttore Luigi Chessa. Presenti alla premiazione oltre al sindaco Daniele Montebello anche Marco Casarino direttore Camera Commercio Riviere Liguri e la senatrice Stefania Pucciarelli, castelnovese doc.

Massimo Merluzzi