L’ex presidente della Camera in piazza per la candidata Giorgi

Dopo Giuseppe Conte, ieri pomeriggio a Sarzana è arrivato anche l’ex presidente della Camera Roberto Fico per sostenere Federica Giorgi, candidata a sindaco per il Movimento 5 Stelle e Sinistra per Sarzana capitanata da Valter Chiappini. "Il vero centro democratico del popolo sono i comuni – ha spiegato Roberto Fico – perché è da lì può partire la buona politica, da estendersi a livello nazionale. Credo che le persone che non vadano a votare non lo facciano per disinteresse, ma perché credono che il voto abbia perso valore. Facciamogli cambiare idea e facciamo capire loro che si può votare per la buona politica". Da Fico anche un attacco al governo Meloni, per il taglio alle misure sociali e per il comportamento disumano verso i migranti: "Si sta mettendo in campo una guerra a chi è più debole e questo è profondamente triste. Chi come noi non accetta maxi finanziamenti ma si autofinanzia però ha una purezza che gli altri non hanno". Ha concluso Giorgi: "La nostra è una battaglia impari, per mezzi e risorse, ma combattuta sui temi veri come il sociale, l’ambiente e la sanità. Temi su cui mi sono battuta negli ultimi anni in consiglio comunale, portando avanti un’opposizione dura ma costruttiva. La nostra alleanza con la lista di Sinistra per Sarzana rappresenta la vera alternativa per la città. Un’alternativa che si è venuta a creare proprio grazie alla condivisione delle tematiche su cui c’è molto da fare per rendere questa città migliore".

Elena Sacchelli