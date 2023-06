L’etoile della danza di nuovo a casa "Sarzana capitale della cultura? Era ora, questa città lo merita"

di Elena Sacchelli

La passione per la danza l’ha portata, sin da giovanissima, a girare il mondo e a puntare sempre più alto raggiungendo il massimo livello cui una ballerina possa aspirare. Ma il suo stacanovismo si unisce al legame, viscerale e indissolubile, con la sua città d’origine, Sarzana. Mentre sale l’attesa per la seconda edizione di “Rachele and friends” in programma mercoledì 28 giugno, che vedrà Rachele Buriassi – prima ballerina de Les Grands Balletts Canadiens – esibirsi, insieme al suo partner Esnel Ramos, per la prima volta nella splendida cornice della Fortezza Firmafede, siamo riusciti a rivolgere qualche domanda all’étoile sarzanese. Che, tra un impegno e l’altro, ci fornisce un’anteprima di quello che sarà l’evento di danza più importante, che la città abbia mai ospitato – sottolinea lei stessa – per caratura dei tanti ospiti internazionali e per qualità dei balletti.

"Sono felicissima – ribadisce Rachele Buriassi – la serata sarà di altissimo livello, il più alto mai visto in città e scalderà il cuore. Potermi esibire a casa, di fronte ai miei affetti e alla mia famiglia è tutta un’altra cosa, un’emozione unica".

Rachele, una curiosità. Ci racconta la sua giornata tipo da prima ballerina a Montreal?

"Consideri che a Le Grands Balletts Canadiens la stagione va da agosto a giugno. In quei mesi sono quindi in teatro dal lunedì al venerdì tutti i giorni dalle 10 alle 18. Sono libera spesso il sabato e sempre la domenica. A giugno torno sempre in Italia, dove però di vacanza effettiva avrò si e no 5 giorni, il resto del tempo sono in giro per portare i miei spettacoli in Italia e in Europa".

Ha delle aspettative per la serata del 28 giugno?

"Spero che il pubblico sia entusiasta, ma Sarzana sa rispondere bene. A gennaio, agli Impavidi, la prima edizione di Rachele and Friends è andata sold out. Avevamo l’idea di proporre una replica il giorno successivo, ma non ci siamo riusciti".

Cosa pensa dell’idea di candidare Sarzana a capitale italiana della Cultura?

"Sinceramente, che era ora. Una città dalle mille potenzialità, ricca di arte, di storia e di bellezza. Sarò di parte ma Sarzana è meravigliosa e ha tutte le carte in regola. Può già contare su un cartellone di lirica impressionante, il teatro sta avendo dei risultati sempre più importanti e il mio obiettivo è far crescere ogni anno di più anche il livello degli spettacoli di danza, proprio per contribuire per quanto posso, a far risaltare l’unicità che Sarzana ha".

In città già nei giorni scorsi, Rachele ha ritrovato luoghi e amicizie che le sono rimasti nel cuore. Una toccata e fuga a Fiascherino, poi una lezione a 4Movimento di piazza Arnaldo Terzi, la scuola dove all’età di quattro anni, con i maestri Giuseppe Gilardi e Lucia Boschi, ha iniziato a muovere i suoi primi passi di danza. A soli 11 anni pasa all’Ecole de Danse di Rosella Hightower e dopo 3 anni si trasferisce in Germania, alla ’John Cranko School’ di Stoccarda. Nel 2008 entra a far prte del corpo di ballo dello Stuttgart Ballet, diventando prima ballerina in pochi anni e lavorando con i più famosi coreografi del mondo. Dal 2014 al 2019 è stata prima solista del Boston Ballet e, dal 2019 è prima ballerina de Les Grands Balletts Canadiens di Monteral.

È una vita intensa e frenetica ma piena di soddisfazioni quella di Rachele Buriassi che non sta più nella pelle in vista del grande gala internazionale delle stelle della danza che finalmente potrà avere luogo – e questo era uno dei suoi desideri – in una delle location più suggestive della città: piazza d’Armi della Cittadella. Dalla sua voce traspaiono inequivocabili l’amore e la passione per il mondo della danza, ma anche la necessità di tornare non appena possibile a Sarzana, dove è nata e ha le sue radici, e dove per lei andare a scena ha tutto un altro sapore. Tra gli ospiti che insieme a lei si esibiranno sul palco della Fortezza Firmafede anche Filipa De Castro e Carlos Pinillos - primi ballerini della Compañia nacional de Bailado in Portogallo – e le star del Miami City Ballet, Rainer Krenstetter ed Ashley Knox. In scena uno dei più famosi passi a due di Spartacus, ma anche il Bolero, il Cigno Nero, nuove creazioni e un pezzo di danza contemporanea. A chiudere la serata sarà il coreografo e ballerino Ermanno Sbezzo, che proprio a Sarzana terrà uno dei suoi ultimi spettacoli prima di chiudere la sua carriera.

Nella foto, Rachele Buriassi assieme al partner Esnel Ramos