L’Etiopia nel libro di Nobili

Oggi alle 18.30 al centro sociale Ruffini a Santo Stefano Magra la presentazione del libro “Una manciata di terra un sorso d’acqua: la mia esperienza in Etiopia” di Francesca Nobili. Il libro è una raccolta di ricordi vissuti da Nobili in un piccolo villaggio etiope, Zizencho, che l’autrice ha conosciuto grazie alla sua adesione ad Engera, associazione no-profit di medici e infermieri, con la quale nel 2013 ha portato aiuto alle popolazioni africane. Questa esperienza l’ha arricchita, facendole conoscere una vita in cui contano solo le cose più importanti: l’acqua, la luce, il cibo. Ha scoperto emozioni forti come l’accoglienza, l’amore e il calore umano, in uno scenario dai colori intensi, quelli del cielo e della terra. Francesca Nobili vive a Fivizzano dove è assessore alla cultura, turismo sociale, pari opportunità e pubblica istruzione.