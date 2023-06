L’esito dell’assemblea di Coldiretti Marco Lucchi eletto presidente Rinnovato il consiglio direttivo

Marco Lucchi, dell’azienda agricola Lucchi e Gustalli, è stato eletto all’unanimità nuovo presidente provinciale della Coldiretti della Spezia. Guiderà la federazione per il quinquennio 2023-2028 e ha ricevuto il testimone da Sara Baccelli. Accanto a lui, in qualità di vice presidenti, il neo costituito consiglio ha nominato Alessandro Neri (titolare dell’azienda agricola a indirizzo vitivinicolo “Il monticello”, sui Colli di Luni) e Fabio Scapparone (titolare dell’omonima azienda agricola e agrituristica di Levanto). L’elezione ha avuto luogo durante l’assemblea provinciale tenutasi nella tenuta “La ghiaia” di Sarzana. "Ringrazio l’assemblea e i soci della federazione provinciale spezzina – commenta Lucchi – per la fiducia che hanno voluto riporre in me, e sono pronto a portare avanti con il massimo impegno l’attività politico-sindacale che il ruolo che mi accingo a ricoprire richiede. Non mancherò di farmi tramite fra le imprese che operano sul territorio e l’organizzazione, lavorando, insieme alla struttura e al nuovo consiglio direttivo della federazione, per portare avanti idee concrete e progetti innovativi".

Classe 1963, Marco Lucchi è laureato in scienze agrarie all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e dottore agronomo iscritto all’albo. Dopo un breve periodo dedicato all’insegnamento e all’attività di ricerca universitaria, i si è formato post lauream in ambito Coldiretti frequentando un master Inipa per quadri dirigenti dell’organizzazione agricola. Formatosi negli anni come esperto nel settore oleotecnico seguendo master a livello nazionale, è stato membro del cda del consorzio di tutela olio Dop Riviera Ligure e formatore degli assaggiatori di olio di oliva. Nel 1994 ha dato inizio alla sua personale attività imprenditoriale con la fondazione dell’azienda agricola “Lucchi e Guastalli”, oltre trenta ettari di oliveti e vigneti su terreni collinari terrazzati, suddivisi in più lotti nei Comuni di Santo Stefano, Vezzano Ligure e Riomaggiore. Nel 2002 l’apertura del frantoio. Oggi nela sua azienda svolge anche attività di fattoria didattica, oleoturismo e agricoltura sociale.

L’elezione del presidente provinciale chiude una tornata di rinnovi avviati nei mesi scorsi, culminata con la nomina anche del nuovo Consiglio direttivo provinciale, composto da Gustavo Alessandro Badini, Fabrizio Giannelli, Fabio Scapparone, Daniela Lombardo e Alessandro Neri. Completano il gruppo dirigente i rappresentanti dei tre movimenti: il delegato giovani impresa, Davide De Santis, la responsabile donne impresa, Sabina Molinari, e il presidente dell’associazione pensionati, Angelo Majoli.