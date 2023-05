Lesioni colpose ai danni del bimbo. A giudizio il sindaco e l’architetto

Vezzano Ligure, 11 maggio 2023 – Aperto e rinviato al 22 novembre il processo che vede indagato il Comune di Vezzano, nella figura del sindaco Massimo Bertoni e del capo area dei lavori pubblici Simone Mammi, dopo la denuncia della famiglia del bambino che due anni fa venne colpito dal ribaltamento di una traversa nel campo della Guida.

Era il 3 aprile del 2021, non era certo un buon periodo, eravamo nel pieno della pandemia, la nostra vita non scorreva normalmente. Per un bambino quella data non resterà solo legata alle preoccupazioni del Covid: fu colpito da una porta da calcio del campo della Guida, quel terreno un tempo glorioso dove una squadra di calcio dalle molte speranze era acclamata dalla popolazione. Due traverse ai lati del campo, vestigia del passato, ferrose e ammalorate: una si ribaltò e cadde addosso al piccolo, allora di 7 anni, provocandogli ferite: la frattura dell’arco posteriore della prima e seconda costa con contusione polmonare. Necessario il soccorso immediato, la permanenza in ospedale per 5 giorni, poi le dimissioni e lunghe cure.

Il fatto pesò subito sul sindaco Massimo Bertoni e il referente comunale dei lavori pubblici architetto Mammi, che sono stati raggiunti nei giorni scorsi da un decreto di citazione a giudizio per lesioni colpose. Si portano a valutazione lo stato di manutenzione del campo e delle porte stesse, il divieto di accesso ma d’altro canto la recinzione a singhiozzo perché a tratti distrutta, l’assenza di un avviso di pericolo. Ma Il campo, così si era espresso il sindaco chiarendo la posizione amministrativa, era ‘zona rossa’, con ordinanza sindacale di divieto di accesso legata alla pandemia. In pratica si trattava di "un’area non fruibile al pubblico, inoltre con recinzione anche se in alcuni punti abbattuta". Il sindaco Massimo Bertoni ha affrontato tranquillo l’appuntamento in Tribunale. Non nei primi tempi immediati e successivi all’evento, in cui la preoccupazione per lo stato di salute del bambino era la priorità: "Ora so che sta bene – ha detto Bertoni – e questo è il fatto importante".

In merito alle condizioni attuali del campo della Guida il sindaco si è espresso con rammarico in quanto ora come allora tutti gli sforzi del Comune di inibire aree dove ci sono pericoli, sono vani: "L’accesso è chiuso ma nel corso del tempo il cancello è stato messo, poi divelto, rimesso, di nuovo divelto con piccoli attrezzi come una tronchesina. Fra l’altro non sono del tutto certo che la proprietà sia tutta comunale". Una dichiarazione in merito alla proprietà che lascia nel dubbio se si potrebbero aprire altri scenari.

Cristina Guala