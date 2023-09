L’elisoccorso non è mai decollato "Servizio attivo entro fine anno"

di Anna Pucci

L’elisoccorso del Levante ligure, annunciato in pompa magna nel dicembre dello scorso anno, non è mai.. decollato. Nessuna operatività ha fatto seguito alle dichiarazioni trionfali di Regione Liguria, secondo la quale anche la provincia spezzina sarebbe stata finalmente dotata di un servizio di elisoccorso, attivo 24 ore su 24 con base a Sarzana, in aggiunta a quelli già presenti in Liguria (Drago dei vigili del fuoco di stanza a Genova e Grifo con base a Villanova d’Albenga anche nelle ore notturne). "Realizziamo un impegno che ci eravamo presi e che è molto atteso dalla comunità del Levante, che presto potrà contare su un servizio in grado di dimezzare i tempi di ospedalizzazione in caso di emergenza" dichiarò il presidente Giovanni Toti. Sulla stessa scia l’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola e la sindaca Cristina Ponzanelli.

Gioco facile per le opposizioni in consiglio regionale chiedere conto della mancata attivazione del servizio. Come hanno di nuovo fatto nei giorni scorsi gli spezzini Davide Natale del Pd e Roberto Centi della lista Sansa. "L’estremo levante ligure ha bisogno di una base per il servizio di elisoccorso nel più breve tempo possibile – ha spiegato Centi presentando ieri una nuova interrogazione –. Il combinato disposto tra la disastrosa situazione delle autostrade e il continuo accentramento dei servizi sanitari su Genova sta creando gravi problemi per i soccorsi nella provincia spezzina".

E proprio ieri l’assessore alla sanità Gratarola ha indicato fine anno come termine ultimo per l’entrata in servizio della base dell’elisoccorso nel levante. Gratarola ha spiegato che il 3 agosto c’è stato un incontro con l’Aeroclub lunense e che in queste settimane sono state avviate le attività di formazione per il personale che si occuperà del nuovo servizio. Le precedenti interlocuzioni con la Guardia Costiera, l’Aeronautica Militare e il Ministero della Difesa per ottenere la disponibilità dell’aeroporto militare Maristaeli non hanno portato a un accordo "per sopraggiunte questioni strutturali. Si è così deciso – ha detto – di avviare un dialogo con il vicino Aeroclub Lunense che sta dando riscontri positivi. Con il collega Giacomo Giampedrone, che segue la parte dedicata alla Protezione Civile, siamo fiduciosi di poter addivenire a un accordo che entro la fine dell’anno possa avviare definitivamente il servizio".

A oggi nello Spezzino, in caso di necessità, occorre aspettare il decollo dell’elicottero da Albenga. "Vogliamo prendere per buono l’impegno dell’assessore a far entrare in servizio la base entro la fine dell’anno – ha aggiunto Centi –. Noi continueremo a monitorare la situazione".