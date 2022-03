Legno riciclato raccolto nel bosco Il sentiero ha ora il suo ponticello

Nella comunità castelnovese la solidarietà e il volontariato sono da sempre elementi di forza sui quali può fare sicuro affidamento la collettività ma anche l’amministrazione comunale. Sapere di poter contare sull’iniziativa e la spinta di associazioni, gruppi sportivi ma anche semplici residenti contribuisce a programmare e svolgere funzioni che, altrimenti, l’ente avrebbe difficoltà a portare a termine per la carenza di personale. Dalla raccolta di fondi per aiutare una famiglia in difficoltà alla pulizia di aree verdi e sentieri sono le iniziative che in questi giorni hanno evidenziato il senso civico della comunità castelnovese.

C’è voluta una lunga e impegnativa giornata per mettere insieme, e alla giusta misura, i pezzi di legno trovati lungo il sentiero ma alla fine è spuntato il ponticello che consentirà ai camminatori di scavalcare il corso del torrente Bettigna lungo il sentiero numero 310 sotto il Molino Soprano. Una zona delle colline castelnovesi particolarmente amata dai camminatori e anche dai sempre più numerosi appassionati della mountain bike che da tempo contribuiscono a mantenere la cura provvedendo oltre che al tracciamento di sentieri ma anche al recupero dei rifiuti che i soliti incivili, che però almeno a parole si definiscono appassionati del verde, lasciano lungo il cammino tra cascatelle naturali, vegetazione e vecchi mulini dismessi.

L’altro giorno i soci del Club Alpino Italiano sezione di Sarzana che ha ricevuto dall’amministrazione comunale il compito di segnare i percorsi per consentire ai camminatori di orientarsi insieme agli amici che ben conoscono la zona e la percorrono sia a piedi che sulle due ruote della bicicletta si sono messi al lavoro per arricchire il tracciato di un ponticello in legno e corda che agevolerà il superamento del torrente, in alcuni momenti della stagione rigoglioso di acqua per altro gelida.

Sempre nei giorni scorsi l’amministrazione comunale castelnovese ha ricevuto una donazione da parte dell’associazione Bettigna in Festa che da qualche anno organizza nel periodo autunnale la festa della castagna nell’area verde della frazione di Molino del Piano. Il ricavato della vendita di generi alimentari tipici della ricorrenza ha consentito ai volontari di raccogliere 500 euro che attraverso l’ufficio dei servizi sociali verranno destinati a una famiglia residente in difficoltà.

