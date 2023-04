Legambiente su via Navonella "L’area è preziosa. Basta varianti"

Per Legambiente Valdimagra quello del centro sportivo di via Navonella è "un progetto nato male e proseguito peggio". Stefano Sarti e Alessandro Poletti – rispettivamente vicepresidente ligure presidente della Valdimagra del comitato ambientalista – dettagliano le motivazioni per cui, secondo loro, il progetto di Gi.Emme Immobiliari Srl, che prevede la realizzazione di un centro sportivo che dovrebbe comprendere 5 campi da tennis, di cui 2 coperti con strutture mobili, 8 campi da padel, di cui 4 coperti, un campo pratica per il golf e 3 putting green, oltre una Club House con centro fitness, caffetteria bar e vari servizi connessi, e per la cui effettiva realizzazione sarebbe necessaria una variante al Prg, andrebbe a stravolgere la natura di un’area da mantenere agricola. "Un’area agricola incontaminata da tutelare e non stravolgere – ha spiegato Stefano Sarti – in netto contrasto con il Prg, piano vecchio ma ancora in vigore, che andrebbe adattato al cambiamento climatico. Mantenere il terreno agricolo sarebbe opportuno, soprattutto considerando che diventerà nuovamente appetibile vista l’importanza che assumerà il consumo a chilometro zero. Realizzare invece una variante peggiorativa dal punto di vista ambientale non ha senso".

"L’area di via Navonella è preziosa per la sua varietà di ambienti – ha proseguito Poletti – ma anche per la sua posizione ecologica all’interno della vallata dal momento che mostra continuità, verso monte, con altre zone agricole e boschive e, verso valle, con l’area umida dei Bozi, appartenente alla zona speciale di conservazione Piana del Magra". Per l’associazione dunque anziché continuare a realizzare varianti a un piano regolatore obsoleto, sarebbe meglio soprassedere e ragionare sull’aggiornamento delle conoscenze che deriveranno dal nuovo Piano Urbanistico Comunale.

Elena Sacchelli