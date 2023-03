"L’economia ? E’ in crescita: lo dicono i dati"

"Gli oppositori dicono che l’economia sarzanese è in crisi basandosi su dati non oggettivi. Il settore è in crisi a livello mondiale e nazionale, ma Sarzana regge bene". Parole dell’assessore al Commercio Roberto Italiani che ieri mattina, nel corso della presentazione di Estate a Sarzana, ha colto l’occasione per respingere al mittente le accuse sullo stato drammatico in cui verserebbe il commercio cittadino. Lo scorso giovedì era stato proprio il candidato a sindaco di Sarzana Renzo Guccinelli a definire per certi versi ’disastroso’ lo stato attuale dell’economia sarzanese. A detta dell’ex sindaco, gli 86 sfondi sfitti del centro storico sarebbero superiori del 10% rispetto a quelli del 2018, anno in cui si è insediata l’amministrazione Ponzanelli.

"Mi sono ripromesso di contare personalmente i fondi sfitti del centro e lo farò – ha commentato l’assessore Italiani – ma che l’economia sarzanese è in crescita lo dicono i dati ufficiali della Camera di Commercio dell’Osservatorio regionale. E non parlo solamente di turismo, in modo particolare quello straniero che rispetto al 2018 è più che raddoppiato, ma anche del numero delle attività sarzanesi e degli addetti al commercio che a livello comunale sono cresciuti". Dati in crescita che a detta di Italiani lo sarebbero non solo se rapportati al 2018, ma anche al 2011. E a influire sulla crescita delle attività e del turismo, a detta dell’assessore Italiani, ha giocato un ruolo importante anche la rivoluzione della raccolta dei rifiuti. "I cittadini dei vari comuni hanno più servizi potendo conferire i rifiuti sia nelle isole zonali che attraverso il porta a porta – ha proseguito – il centro storico invece ha un decoro decisamente migliore senza i sacchetti maleodoranti sparsi per le vie. Tra l’altro ad essere aumentata è anche la percentuale di differenziazione". E il sindaco Cristina Ponzanelli ha aggiunto: "I sarzanesi hanno il pieno diritto di scegliere basandosi sulla verità e non su dati di fantasia".

Elena Sacchelli