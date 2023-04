Le vendite per il Pinqua Restano in stallo i rapporti tra Marinella e Comune

A venti giorni dalla convocazione – fissata dal Comune per il 31 marzo scorso e disertata dalla Marinella spa – stipulare il contratto preliminare per la compravendita di due edifici e di terreni tra l’ente comunale e la società in liquidazione, tutto continua a tacere. Un’operazione, quella che non si è ancora conclusa, che assume un’importanza fondamentale per l’effettiva concretizzazione del Pinqua, il progetto innovativo per la qualità dell’abitare che, già finanziato con 15 milioni dal Ministero, dovrebbe essere realizzato a Marinella e contribuire al suo sviluppo futuro. La mancata sottoscrizione del contratto preliminare, come riferitoci l’ultima settimana di marzo dai liquidatori della società, trovava più di una motivazione.

La convocazione era stata inviata ai liquidatori, Nanni Grazzini e Giovanni Currò, con una sola settimana di anticipo e ciò non consentiva ai due commercialisti impegnati anche in altri incarichi di poter essere fisicamente a Sarzana quel giorno, il contenuto non era stata preventivamente condiviso tra le parti e, contrariamente a quanto deliberato dal consiglio comunale, nello schema di contratto preliminare, tornava ad apparire la possibilità per il Comune di non pagare la società solamente con 1,7 milioni di oneri di urbanizzazione futuri e 200 mila euro in diritti edificatori in cambio degli edifici e delle aree che questa si impegnava a cedere al Comune, ma anche attraverso i liquidi. Dal 31 marzo – giorno della mancata stipula - i liquidatori della Marinella non hanno più ricevuto alcuna comunicazione, così nella giornata di martedì sono stati i rappresentanti della stessa società a inviare una pec all’ente per sollecitare il verificarsi di un incontro volto alla nuova e condivisa stesura dello schema di contratto preliminare, prima di poter procedere alla sua sottoscrizione. Al momento però, fonti vicine ai liquidatori della Marinella spa, assicurano che non è ancora arrivata risposta alcuna.

In ballo, sempre per quanto riguarda la frazione di Marinella e la società in liquidazione c’è anche la questione del progetto del maxi uliveto che, al momento, sembra essere sfumata. I fratelli Merano, imprenditori dell’imperiese, intenzionati a impiantare varie tipologie di ulivi in un terreno di circa 100 ettari interni alla tenuta di Marinella, a causa del reiterato mancato perfezionamento del rogito e, a seguito del deposito presso un notaio di una caparra di 500 mila euro, hanno citato in giudizio i liquidatori della Marinella spa che avevano bloccato la vendita sulla base di pareri tecnici che rilevavano come da Prg vigente l’impossibilità di frazionare i terreni del piano Campagne (tenuta). La prima udienza si è svolta a Imperia lo scorso 5 aprile e la prossima è fissata per il 5 luglio.

Elena Sacchelli