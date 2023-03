Le varianti piene di buche Finalmente affidati i lavori per le asfaltature parziali

di Anna Pucci

Le asfaltature lungo alcuni tratti particolarmente malmessi delle varianti Aurelia e Cisa, a Sarzana, si faranno. Dopo la prima gara andata deserta, la stazione unica appaltante della Provincia, che ha curato le procedure per conto del Comune di Sarzana, ha avuto miglior fortuna con la seconda procedura negoziata che si è infatti conclusa con la proposta di aggiudicazione dei lavori alla Cemenbit srl di Pietrasanta, per un importo di 566.330 euro al netto del ribasso di gara del 9,19 per cento, cifra a cui si aggiungono 10.260 euro per oneri di attuazione misure di sicurezza e Iva al 22 per cento per una spesa totale, a carico delle casse pubbliche, 703.441 euro. Il dirigente del settore lavori pubblici del Comune ha preso atto del verbale della Sua della Provincia con determinazione 191 del 14 marzo e la pratica potrà adesso arrivare a conclusione.

Non ci sarà un intervento sistematico lungo le due trafficatissime arterie che attraversano la città ma almeno finalmente qualcosa si muove, viste le condizioni del fondo stradale che tra buche, deformazioni e ghiaino prodotto dallo sgretolamento dell’asfalto rappresenta un grave pericolo sia per gli automobilisti che per i pedoni. Una situazione da tempo insostenibile, alla quale si aggiungono la carenza di illuminazione pubblica (in alcuni tratti totalmente assente) e di segnaletica a terra, tutti elementi che rendono difficoltosa e rischiosa la percorrenza soprattutto in situazioni di scarsa visibilità e maltempo. I tratti sui quali si interverrà sono, per la variante Cisa: tra la rotatoria ex Millepiedi direzione Santo Stefano fino a ponte della ferrovia; tra la rotatoria di via Paganino e la rotatoria di via 27 Gennaio. Per la variante Aurelia: da Naldi fino al sottopasso di via Emiliana; solo corsia sud dal Mcdonald’s f alla rotatoria di via XXV Aprile; di fronte all’incrocio di via Sarzanello; dal ponte Isolone verso Sarzana a partire dal viale Malaspina fino all’incrocio con via Melara.

Il progetto esecutivo dei lavori era stato approvato dalla giunta il 6 dicembre scorso, come lotto 4 – il più importante e atteso – del programma pluriennale di risanamento, risagomatura e riqualificazione delle strade di competenza comunale. Lotto finanziato a bilancio tramite un mutuo con Cassa depositi e prestiti. La prima procedura negoziata, poche settimane fa, era andata deserta: nessuno dei 15 operatori invitati aveva presentato offerta. La seconda procedura negoziata, previa consultazione di 7 nuovi operatori economici, si è conclusa con l’affidamento.