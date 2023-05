Le spiagge e il rebus Bolkestein Centinaio incontra i balneari "Mappare litorali, laghi e fiumi"

C’è una strada per uscire dalla Bolkestein ed eludere così le maglie delle tanto temute aste per le concessioni degli stabilimenti balneari. La via è quella della mappatura dei litorali, ma anche laghi e fiumi, a disposizione dimostrando in questo modo che non esiste scarsità delle risorse a livello nazionale. Quindi senza scarsità non si dovrebbero innescare procedimenti complicati con conseguenze enormi per i gestori delle spiagge. Lo ha ribadito il vicepresidente del Senato ed ex ministro Gian Marco Centinaio che ieri pomeriggio ha incontrato, prima di visitare il centro storico di Sarzana e salutare la candidata sindaca Cristina Ponzanelli, una delegazione di gestori di spiagge. Un appuntamento fissato al Bagno Roma di Marinella dalla senatrice Stefania Pucciarelli e dei rappresentanti locali della Lega.

Insomma, i balneatori possono stare tranquilli ?

"In questo momento - ha spiegato il senatore - non me la sento di fornire quelle rasscurazioni che nel 2018 sembravano certe. Avevamo impostato un lavoro tale da garantire ulteriori anni di proroga evitando così di cadere nella direttiva Bolkestein. Ho conosciuto personalmente imprenditori che a quel tempo hanno investito moltissimo nelle loro spiagge e adesso sono in una situazione delicata e sospesa". La mappatura consiste in una precisa e puntuale ricognizione di spiagge, laghi, fiumi che dovrà essere presentata all’Europa per far capire che non esiste una scarsità del bene e quindi non è così necessario prevedere gare per concederne la gestione.

Insomma c’è spazio per tutti, perchè contenderselo? Ma funzionerà ?

"Ce lo auguriamo – prosegue Gian Marco Centinaio – ma su questo aspetto dobbiamo essere compatti e dimostrare coesione. Balneatori, associazioni di categoria e tecnici".

Anche i balneatori presenti si sono detti preoccupati chiedendo tempistiche ma soprattutto cosa accadrà da qui al 2024, termine indicato dall’Europa per avviare le gare. "Credo – ha proseguito il senatore – che anche il 2024 sarà salvo perché le procedure sono comunque lunghe. Però dobbiamo darci da fare e lavorare per presentare documenti chiari e cancellare il concetto di scarsità del bene". Ipotesi da scongiurare ma comunque non impossibile.

La mappatura presentata riportante la grande disponibilità di beni demaniali non riuscirà a ottenere l’effetto sperato. Cosa accadrà ?

"Intanto dobbiamo lavorare anche su questo aspetto e dare degli indirizzi anche se non è un discorso semplice. In base al principio di concorrenza infatti non si possono concedere troppi vantaggi a chi vanta una teorica precedenza. Però dobbiamo evitare che stabilimenti che da mezzo secolo sono gestiti da nuclei famigliari possano essere spazzati via da fondi americani, cinesi o comunque multinazionali che non abbiano difficoltà economiche nell’investire. I balneatori, nessuno deve dimenticarlo, sono l’anima del turismo oltre ai gestori dell’ambiente. Contribuiscono a mantenere pulite le spiagge, il mare e pagano le tasse pur lavorando soltanto quattro mesi all’anno. Quindi dobbiamo tutelare la loro occupazione e l’indotto che ruota intorno al mare".

Massimo Merluzzi