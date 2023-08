Le serate culturali estive dell’Anmi Viaggio nei segreti delle fortezze nel contesto urbanistico della città

Un ideale viaggio attraverso la storia di Sarzana e i "segreti" delle due fortezze, la Cittadella e il Forte di Sarzanello, raccontati dalla storica dell’arte Francesca Giovanelli, ha chiuso l’altra sera, allo stabilimento balneare dell’Anmi (l’associazione dei Marinai d’Italia) di Marinella, il ciclo delle serate culturali estive che sono state dedicate al territorio e ai personaggi lunensi, ma non solo.

Una lunga "cavalcata" cominciata il 14 giugno con una conferenza di Riccardo Canesi, dedicata al navigatore Malaspina, e dipanatasi poi attraverso le riflessioni di numerosi relatori che hanno spaziato anche su tematiche di carattere più generale e di attualità, come ad esempio il fenomeno delle migrazioni.

Francesca Giovanelli, una laurea in Lettere moderne con indirizzo storico-artistico a Pisa, seguita da esperienze e approfondimenti su svariate materie, come la Conservazione dei Beni culturali, che le sono valsi anche l’abilitazione per l’insegnamento della Storia dell’Arte e la qualifica di restauratrice di manufatti lapidei, ha ripercorso la storia della città di Sarzana, storicamente intrecciata con quella delle due fortezze di cui ha descritto la valenza architettonica ma anche ruoli e caratteristiche poco conosciuti dagli stessi sarzanesi.

Presentata dal presidente del gruppo Anmi Carlo Petacco e da Giorgio Baudone, castelnovese, già assessore alla cultura e profondo conoscitore del territorio, la storica dell’arte Francesca Giovanelli, curatrice anche di mostre ed eventi culturali, ha inserito le due fortezze nel contesto urbanistico della città passata attraverso molte dominazioni che hanno lasciato tracce più o meno evidenti, dai Malaspina, ai Pisani; dai Visconti, ai Genovesi ai Fiorentini; dai Francesi al regno di Sardegna, fino alla nascita del regno d’Italia. La consegna di una targa dell’Anmi alla relatrice ha concluso la serata.

F.A.