Le origini della guerra in Ucraina nell'incontro organizzato dal Partito Comunista

Sazana (La Spezia) 11 maggio 2022 - La guerra in Ucraina sarà il tema dell’incontro in programma domenica pomeriggio alla sala della Repubblica di via Falcinello a Sarzana, partendo dall’analisi delle origini storiche della guerra per arrivare alla situazione dei giorni nostri. L’iniziativa è organizzata dal Partito Comunista Italiano Federazione della Spezia. Partecipano alla tavola rotonda Matteo Bellegoni segretario del Partito Comunista Liguria, Giovanni Petriccioli Federazione Pci Liguria, Anastasia Baibikova comitato centrale Kprf, Roman Kononenko segretario Kprf a Leningrado, Marinella Mondaini scrittrice, Giorgio Bianchi autore del documentario dal titolo “Apocalypse Donbass”, Salvatore Silliti, esperto del mondo russo, Sara Reginella psicologa e psicoterapeuta, Stefano Orsi autore di approfondimenti geopolitici. La conclusione dei lavori è affidata a Mauro Alboresi segretario nazionale del Partito Comunista Italiano.