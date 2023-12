Le lotterie Stazione mobile per la protezione civile

Dalla città per la città. Se la corposa squadra di protezione civile del Comune di Sarzana, che oggi è composta da oltre 50 volontari e da una squadra di anti incendio boschivo, può contare su un nuovo furgone accessoriato è soprattutto grazie alla città stessa. "Il nuovo mezzo che va a unirsi agli altri in dotazione della nostra squadra – ha spiegato l’assessore alla protezione civile Stefano Torri – tra cui un altro furgone, un porter, un defender, un L200 e un Nissan, è stato donato ai nostri preziosi volontari dalla città stessa. Questo è il frutto delle ultime due edizioni delle lotterie organizzate dalla protezione civile cui la città ha partecipato generosamente". Dei 31 mila necessari per acquistare il nuovo mezzo accessoriato 20 mila euro sono infatti i proventi delle ultime due lotterie, mentre i restanti 11 mila euro sono stati stanziati direttamente dal Comune. "Grazie ai cittadini che hanno partecipato numerosi – ha concluso il primo cittadino Cristina Ponzanelli – agli artisti locali che hanno donato le proprie opere d’arte per questo nobile scopo e a tutti i nostri volontari che operano silenziosamente e anche in condizioni pericolose per tutti noi". Prima di consegnare il nuovo furgone accessoriato volontari della Protezione civile, il mezzo è stato benedetto da don Pietro Cattanei.

Elena Sacchelli