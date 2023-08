Le ferite al decoro urbano Le proposte della Consulta "Più cura per la nostra città"

Il problema è sorto oltre un anno fa quando improvvisamente il porticato dell’ex hotel Laurina da sempre percorribile a piedi, anche per la presenza di attività commerciali, è stato "blindato" dalla proprietà che ha ristrutturato lo storico immobile dando così inizio a un braccio di ferro con il Comune di Sarzana e conseguente e consueto rimpallo di responsabilità tra "quelli di prima" e "i nuovi" sulla chiusura dei varchi. Intanto il porticato è sempre sbarrato e la questione è stata rilanciata l’altra sera nel corso dell’assemblea della Consulta del centro storico che ha ribadito la necessità di fare chiarezza tenendo presente che oltre all’impossibilità del pubblico utilizzo l’area è diventata un accumulo di rifiuti. "Nonostante le garanzie - hanno spiegato - sulla restituzione alla cittadinanza. Auspichiamo che questo avvenga al più presto, anche perchè allo stato attuale il degrado è uno sfregio al decoro urbano". E proprio la cura e l’attenzione alla pulizia è stato un tasto sul quale i rappresentanti della Consulta hanno più volte insistito. "In particolare -proseguono - l’incuria in cui versano le postazioni di conferimento dei rifiuti, con contenitori per la raccolta differenziata sempre sporchi. La Consulta ha avanzato la proposta di predisporre, nelle immediate vicinanze dei contenitori, sistemi igienici quali fontanelle ad uso pubblico e di provvedere alla pulizia regolare dei contenitori, per migliorare l’esperienza di chi ne fruisce. Occorrono inoltre almeno due bagni pubblici, anche a pagamento, in aree idonee e opportunamente segnalate. Una città votata al turismo necessita anche di un servizio di questo tipo, per garantire il massimo dell’accoglienza e del decoro sia ai suoi cittadini, sia a turisti e visitatori". Evitando così che certe stradine, anche in pieno centro, vengano utilizzate come bagno pubblico. Anche se in questo caso, come in tanti altri episodi di scarso senso civico, l’educazione non è in vendita. E come ogni estate è sorto anche il problema dei parcheggi tenendo conto delle tante iniziative che si sono già tenute e che si svolgeranno nelle prossime settimane. "Riteniamo che si possa segnalare con adeguata cartellonistica stradale la presenza di parcheggi ampi ma attualmente inutilizzati come l’area dello stadio Miro Luperi ed il parcheggio sotterraneo di via Luigi Neri, attiguo alle scuole Poggi–Carducci".

m.m.