Le famiglie sorteggiate nel campione

Ci sono anche 43 famiglie arcolane tra quelle selezionate per un sondaggio sulla salute. A partire da marzo, l’Istat avvierà l’indagine europea sulla salute (Ehis) con la quale saranno rilevate informazioni sulle condizioni e il ricorso ai servizi sanitari. L’indagine assume particolare rilevanza perché, essendo condotta in tutti gli Stati dell’Unione Europea, consente di confrontare i principali indicatori di salute tra i Paesi membri, oltre che tra tutte le regioni in Italia. I risultati dell’indagine sono di grande rilevanza sociale: consentono di monitorare i principali aspetti utili alla programmazione sanitaria nel Paese per soddisfare i bisogni dei cittadini e contribuiscono a definire anche le politiche europee. La rilevazione è inserita nel programma statistico nazionale 2023-2025 (codice IST-02565) consultabile all’indirizzo www.sistan.it.

L’indagine è di tipo campionario probabilistico e il Comune di Arcola partecipa con un campione di 43 famiglie estratte in modo casuale dal registro base degli individui (Rbi). I prescelti dovranno rispondere a tutte le domande, tranne nel caso di alcuni quesiti riferiti a particolari categorie di dati personali ai quali gli intervistati potranno decidere se rispondere o meno. Nei mesi precedenti la rilevazione, le 43 famiglie interessate riceveranno dall’Istat le credenziali necessarie per poter procedere con la compilazione online del questionario dal 20 marzo al 20 aprile. Successivamente, le famiglie non rispondenti o parzialmente rispondenti saranno contattate da un rilevatore, munito di cartellino di riconoscimento, che si recherà al domicilio per procedere all’intervista faccia a faccia. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Statistica 0187 1745813