Le elezioni per i comitati di zona. Chiamata alle urne il 12 e 13 aprile

Elezioni dei comitati di zona: ad Arcola si vota il 12 e 13 aprile. Il sindaco Monica Paganini ha firmato il decreto e fissato la data per le elezioni dei comitati di zona. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato per le 12 del 1 aprile. Le candidature saranno valide se presentate da almeno cinque e da non più di dieci sottoscrittori, che abbiano compiuto i 18 anni di età e residenti nella zona per la quale si intende proporre la candidatura. Per candidarsi deve essere utilizzata la modulistica scaricabile dal sito istituzionale www.comune.arcola.sp.it I comitati di zona saranno quattro: zona 1 Centro storico di Arcola e Ponte di Arcola, zona 2 Piano di Arcola e Ressora, zona tre Pianazze, Termo, Baccano, Fresonara, Monti, zona 4 Romito Magra, Battifollo, Cerri e Trebiano. Ciascun comitato sarà rappresentato da un minimo di cinque a un massimo di sette componenti, in funzione del numero di aventi diritto al voto per singola zona (residenti maggiorenni).