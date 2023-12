Le coppie d’oro del doppio. Vincono Capurro e Debiaggi

Si disputeranno a inizio gennaio le finali della coppa provinciale Tpra di tennis doppio misto. Il 9 gennaio alle 19 al Tc Sarzana di via Posta Vecchia si affronteranno Sarzana Tennis e Snoopy Team e in contemporanea a Follo si sfideranno Follo e la vincente tra Sarzana City e Lerici. Dal 15 gennaio invece inizia la Coppa di doppio maschile e femminile. Nel raggruppamento riservato alle donne sono iscritte due squadre del circolo di Luni Mare altrettante del Tc Sarzana e una di Follo. Nove invece le rappresentanti maschili: Sarzana (3 squadre); Luni Mare (2); San Benedetto, Levanto, Ceparana e Lerici.

Intanto nella chiusura stagionale del circuito Tpra che si è disputata al Tc Sarzana organizzata dal referente provinciale Pier Aldo Canessa si sono riviste in campo anche le coppie storiche composte da Tommaso Iapoce e Massimo Ricciardi e quella dei campioni regionali 2021 Roberto Dall’Aste e Moreno Aliboni. In finale successo del duo Alberto De Biaggi e Paolo Capurro che si sono imposti proprio su Iapoce e Ricciardi in una sfida combattutissima che si è chiusa al tie break. Tommaso Iapoce si è poi riscattato nel doppio misto categoria Open in coppia di Costanza Corbani aggiudicandosi il titolo contro gli avversari modenesi composta da Daniela Bardelli e Marco Ferrari. Si fermano in semifinale Garbini-Mazzella e Plicanti-Spalatra. Nel doppio misto Entry Level vittoria in rimonta di Manuela Ribolla e Massimo Boriassi al terzo contro Emanuela Ventuini e Massimo Conti che dopo aver vinto la prima partita si sono arresi al tie break 10 a 2. I prossimi appuntamenti, o meglio i primi della stagione 2024, si disputeranno il giorno della Befana: a Follo in campo il singolare femminile mentre a San Benedetto saranno in campo gli uomini.

m.m.