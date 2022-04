Le bottiglie della Liguria conquistano i palati al Vinitaly

Sarzana (La Spezia) 14 Aprile 2022 - Si è chiusa con numeri da record l’edizione numero 54 di Vinitaly che dopo due anni di stop ha riacceso i riflettori sul mondo del vino. Una vetrina importante anche per i rappresentanti della Liguria che hanno aderito con 183 aziende, 70 delle quali in rappresentanza della zona di Levante. Presente anche il Consorzio per la tutela dei vini Dop e Igp Colli di Luni, Cinque terre, Colline di Levanto e Liguria di Levante rappresentato dal direttore Giorgio Baccigalupi e dal presidente Andrea Marcesini. Un consorzio nato da due anni ma che è riuscto a mettere iinsieme nel lavoro condizionato dall’emergenza sanitaria 70 aziende che coltivano 310 ettari di vigneti e producono due milioni e mezzo di bottiglie. Una fetta che rappresenta oltre la metà del vino prodotto in tutta la Liguria, territorio chea differenza di altri deve fare i conti con una fetta costiera a strapiombo sul mare particolarmente difficile nella gestione avvalendosi ancora del fattore umano piuttsto che dei mezzi meccanici.