Le botteghe fanno storia Patrimonio del territorio

Esporranno la targa di bottega storica i primi tre esercizi di Vezzano a cui è stato conferito un riconoscimento per 50 anni o oltre di presenza commerciale. Sono il Panificio Agostinelli, il bar Bonsai e la bottega alimentare Linari. I gestori sono stati premiati martedì nella sala consiliare con la consegna di targhe e pergamene, ritirate da Armando Agostinelli dello storico forno di Bottagna, Andrea Benvenuto attuale gestore del bar Bonsai a Vezzano basso e Claudio Linari dell’alimentari al Capitolo di Vezzano. A riceverli il sindaco Massimo Bertoni e l’assessore al commercio Sabrina Flotta che ha invitato altre botteghe storiche del territorio a fare domanda per entrare nell’albo comunale entro il 31 dicembre: "L’attenzione verso le attività del territorio è massima, il progetto proseguirà così come il sostegno dell’amministrazione verso gli esercenti del nostro Comune, sia io che gli uffici mettiamo in campo la massima collaborazione verso le attività esistenti e anche nuove". E’ stato un lavoro interessante con la collaborazione dell’architetto Lucia Innocenti, alla guida del Suap, e degli studenti delle quarte del Cardarelli Michele Bini, Michael Cicciarella e Dominik Tommasini grazie ai quali sono stati passati in rassegna gli esercizi che dovevano avere determinate caratteristiche come essere parte del tessuto sociale ma anche il mantenimento di arredi e documenti. Alla cerimonia gli studenti sono stati accompagnati dalla docente Elena Baudinelli e accolti dai consiglieri comunali Cristina Garbini, Carlo Tangerini e Daniele Tintori.

Cristina Guala