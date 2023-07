Le aste per la Bolkestein "Uniformità nei bandi"

Stessa spiaggia e stesso mare. Ma fino a quando? Lo spiffero del dubbio inizia a farsi largo soprattutto tra i balneatori che hanno dato il via al conto alla rovescia sul proprio futuro professionale. Una questione non semplice che unisce l’Europa e quindi anche l’Italia e tutte le attività sul demanio e che, a fine anno, vedranno scadere le concessioni in attesa delle gare previste nel 2024. Confartigianato Imprese Demaniali ha presentato al Governo un documento di richieste che l’associazione ha consegnato ieri agli operatori nell’incontro al bagno Ivana di Fiumaretta. Al tavolo, oltre a Nicola Carozza e Armando D’Amaro, erano presenti Alberto Bussolino comandante Capitaneria di Porto ufficio della foce del Magra e Tommaso Poletti titolare dello stabilimento di Fiumaretta.

La proposta nazionale, che poi si traduce anche a livello locale, è quella di chiedere a tutti i Comuni interessati di indire gare supportate da regole precise che non possano dare adito a ricorsi al Tar i cui tempi di discussione bloccherebbero l’iter. Stabilire inoltre paletti di garanzia per i titolari che nel corso del tempo hanno investito per il mantenimento dei beni, prevedere le gare soltanto per le nuove concessioni e non quelle precedenti al 2009 ovvero da quando si è iniziato a parlare delle gare. E comunque non si parla soltanto di spiagge.

"Il tema delle concessioni demaniali in Liguria - ha spiegato Nicola Carozza - è infatti molto più vasto e riguarda darsene, porticcioli, circoli, ristoranti perchè di fatto il turismo produce numeri altissimi e in Liguria rappresenta la prima industria. Il litorale della Val di Magra inoltre è quello più lungo e con il maggior numero di stabilimenti in tutta la Provincia quindi ci è sembrato giusto presentare il documento a Fiumaretta". Nel testo consegnato al Governo si fa leva sulla necessità di procedere alla mappatura delle risorse naturali e delle concessioni marittime proprio per scongiurare il principio della scarsità. Un concetto che, una volta acclarato, potrebbe far svanire la necessità delle gare. "Inoltre - prosegue Carozza - come è evidenziato nel documento è stato chiesto di svincolare la riforma delle concessioni balneari dagli impegni assunti per ricevere i fondi Pnrr e la proroga in caso di mancato affidamento delle concessioni per permettere la continuazione delle attività. Altra questione è richiedere la presentazione delle fidejussioni bancarie a garanzia per partecipare ai bandi in modo da evitare che ci sia la stessa presenza in più gare con possibilità di scelta in caso di diverse aggiudicazioni. Una soluzione che lascerebbe dei vuoti". E ancora si punta alla tutela del made in Italy, sull’esperienza di almeno 5 anni nel settore e il riconoscimento dell’indennizzo sui beni non amovibili in caso di incameramento al gestore che dovesse perdere la concessione.

"Non si lavora certamente con la stessa serenità - ha spiegato Tommaso Poletti titolare dello stabilimento Ivana di Fiumaretta - sapendo che potrebbe accadere tra pochi mesi di perdere la titolarità di uno stabilimento sul quale abbiamo investito tutto credendo di costruire il futuro. Per me questa è l’unica attività occupazionale riscattata 17 anni fa con sacrifici da parte della mia famiglia".

Massimo Merluzzi