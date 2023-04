Lavori per la rotatoria Dureranno tre mesi

Il cantiere è finalmente aperto. Con qualche giorno di ritardo rispetto all’ordinanza emessa da Anas sono iniziati i lavori per la realizzazione della rotatoria sulla Ss 62 della Cisa all’intersezione con via XXVII Gennaio a poche centinaia di metri dall’ingresso del borgo. Un’ opera attesa da almeno 5 anni che dopo il lungo periodo di sperimentazione, voluto proprio da Anas in collaborazione con il comando della polizia locale, si tradurrà in una rotonda definitiva con miglioramento anche dei marciapiedi laterali.

Un intervento dal costo di poco superiore ai 200 mila euro che andrà a regolare l’intenso transito e la velocità sulla principale arteria che taglia il territorio con particolare attenzione proprio all’imbocco di via XXVII Gennaio che collega il paese. Per altro anche i lavori previsti dal’amministrazione comunale in particolare su piazza Garibaldi con la rimodulazione del transito nelle stradine adiacenti andrà a aumentare quindi l’utilizzo proprio di via XXVII Gennaio rendendo indispensabile il miglioramento dell’accesso sulla Cisa.

I lavori sulla rotatoria sono stati assegnati al Consorzio Stabile Sac e Consorziate e avranno la durata di almeno 3 mesi. La struttura territorale della Liguria, che gestisce la strada, aveva richiesto una fase sperimentale e infatti nella zona erano stati sistemati dei blocchi di plastica a simulazione della rotatoria. Ma con il passare del tempo la struttura stava perdendo i pezzi alimentando anche le polemiche politiche tanto che l’opposizione consigliare si era rivolta al Ministero delle infrastrutture per chiedere una accelerazione al progetto di competenza però di Salt. Adesso, dopo l’ordinanza che impone i divieti di sosta e la limitazione della velocità firmata qualche settimana fa, è iniziata anche la fase operativa.

m.m.