Lavori mai partiti, sale la protesta "Semaforo inutile acceso da mesi"

Scritte sulla strada comparse pochi giorni fa ad Arcola: "Vergogna", nella parola manca la ‘enne’ ma il senso si capisce ugualmente e "Lavorateci". Due scritte belle corpose di vernice bianca sull’asfalto da un lato all’altro della strada del centro storico, quella dopo il Santuario della Madonna degli angeli, dove da mesi c’è un semaforo, ma nessun inizio di lavori. Ci segnalano un disagio gli abitanti ma anche molti di quelli che transitano di lì e si trovano le auto parcheggiate dalla parte opposta del semaforo, in modo tale che non si riesce a transitare. A volte ci sono anche dei camioncini in sosta e la strada è stretta di per sé, si crea un imbuto, dal quale è difficoltoso venire fuori. "Quando ci si deve fermare al semaforo, le auto ferme da un lato e il rosso, siamo costretti a manovre rocambolesche, e poi non campiamo il perché, visto che nessuno ci ha detto nulla, non ci sono segnalazioni. Noi vogliamo sapere di quali lavori si tratta e quando partiranno" infatti non c’è nessuna cartellonistica che indichi la tipologia di intervento, così nemmeno la tempistica.

Una risposta sulla questione, dopo la segnalazione sollevata dagli abitanti, l’ha avuta il consigliere di opposizione Gino Pavero che si è interessato del problema: la strada è provinciale e i lavori, che comunque spettano a un privato, inizieranno il 20 febbraio, lunedì. Vedrà quindi la fine il disagio per gli abitanti , anche se il cronoprogramma ancora non è diffuso, ma aspettano una soluzione sulla strada in particolare sull’impianto semaforico, dicono, che provoca confusione da troppo tempo nei due sensi di marcia, poi c’è anche chi se ne frega e passa con la luce rossa mettendo a rischio chi marcia dall’altro lato. Sta diventando una situazione invivibile, sostengono, tra rumori di motori, smog, auto che inchiodano anche in piena notte.