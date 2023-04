Lavori lungo l’A15, traffico deviato sulla piana

Ci saranno giornate di intenso traffico per la piana di Santo Stefano Magra. I lavori che scatteranno sulla bretella autostradale comporteranno una deviazione dei mezzi in uscita dall’autostrada andando così a aumentare il via vai di mezzi nell’area retroportuale e sulla Cisa. Il bollino rosso scatterà dall’8 maggio e proseguirà almeno fino alle fine di agosto. Salt sostituirà le barriere di sicurezza lungo l’A15 dal chilometro 102+100 al chilometro 103. Il cronoprogramma comporta da lunedì 8 maggio la chiusura delle corsie di sorpasso in entrambe le carreggiate per almeno una settimana. Quindi la fase successiva con attivazione di una deviazione di carreggiata con corsie ridotte a 3,50 metri e chiusura della carreggiata in direzione Spezia. In base alle necessità, i veicoli provenienti dal casello autostradale e diretti verso Spezia verranno deviati verso Santo Stefano e dalla rotatoria della zona industriale indirizzati verso la città. Proprio in questi giorni sempre sulla Cisa è stato aperto da Anas il cantiere per la realizzazione della rotatoria in prossimità con l’intersezione con via XXVII Gennaio che durerà almeno 4 mesi.