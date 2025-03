Lavori in corso in via Nuova

Sono iniziati i lavori di rinnovo della rete idrica di via Nuova ad Ameglia. Dalle 8 di lunedì, infatti, è stata chiusa al traffico una parte di via Nuova, nel tratto tra il parcheggio e l’incrocio con via Don Callisto de Marchi, per consentire il rinnovo della rete idrica, intervento incluso nel Piano degli Investimenti dell’Ato Idrico e finanziato dal Pnrr, NextGenerationEU. Successivamente: il cantiere procederà evolverà procedendo ogni 30 metri, in direzione via Borea , altre modifiche alla viabilità verranno comunicate dal Comune in base all’avanzamento dei lavori. L’Intervento riguarda la sostituzione della vecchia condotta con una nuova tubazione lunga 420 metri, con installazione di uno sfiato per migliorare il flusso idrico, e l’adeguamento delle derivazioni esistenti per garantire un servizio ottimale agli utenti.