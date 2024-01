"Lavori di riqualificazione nel quartiere di Luni Mare: disagi alla circolazione fino a venerdì"

Sarà una settimana di lavori nel quartiere di Luni Mare che comporterà anche qualche disagio nella circolazione. Fino a venerdì sono previsti gli interventi di riqualificazione dell’area verde in via fratelli Rosselli limitrofa all’ingresso della passerella all’A12 e quella antistante il parcheggio del Luni Mare Sporting Club. Divieto di sosta con rimozione coatta dei mezzi fino alle 17 di venerdì per consentire la corretta esecuzione dei lavori affidati alla Salt Società Autostrada Ligure Toscana. Un intervento già da tempo previsto e inserito nel calendario delle opere dall’ufficio tecnico del Comune di Luni e avviato in un periodo di minor flusso turistico nella frazione.