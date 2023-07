Lavori di rifacimento cabina elettrica Sarzana, 200mila euro di investimento

Iniziano oggi i lavori di rifacimento della cabina elettrica di Sarzana gestita da E-Distribuzione. Saranno sostituiti i componenti con le ultime tecnologie, per un investimento complessivo di 200mila euro, ma che comporterà qualche disagio in diverse vie del centro storico. Da stamani alle 8.30 fino alle 15.30 saranno inseriti sistemi di telecontrollo che permetteranno la ricerca automatica di guasti e tempi d’intervento più rapidi per il ripristino. Previste due interruzioni: oggi e il 10 luglio. Info inviare sms al 320.2041500 riportando il codice Pod (IT001E...) presente in bollettao scaricare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione".