Lavori di asfaltatura. Via del Corso chiusa al traffico e alla sosta

Iniziano gli interventi di asfaltatura nel piano del paese previsti dal Comune di Castelnuovo Magra. Da domani scattano anche i divieti di transito e sosta per consentire il ripristino del manto stradale in via Corso, dall’incrocio con via Aurelia all’incrocio con via Orti, dalle 8.30 alle 17.30. I lavori proseguiranno fino a sabato 13 e in caso di maltempo l’ordinanza sarà prorogata. La ditta esecutrice Cosme Spa provvederà a transennare l’area stradale e segnalare la temporanea chiusura con apposita segnaletica.