La nuova primavera della XXI Luglio: appaltato il primo lotto dei lavori. "Sarà cuore pulsante della città"

Sarzana, 6 luglio 2023 – Dopo venti anni dalla chiusura, avvenuta nel 2006, entro il 2026 dell’ex Capoluogo – storica scuola elementare dei sarzanesi – la nuova XXI Luglio inizierà a una nuova vita, diventando un centro polifunzionale e uno spazio culturale e formativo. I lavori del primo lotto – affidati dalla stazione appaltante Ire lo scorso 30 giugno alla Arkeo Restauri srl di Agrigento – dovranno infatti necessariamente concludersi entro il marzo del 2026, dal momento che il progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’ex plesso scolastico è stato finanziato dal Ministero con 5 milioni di euro nell’ambito del Pnrr.

Il termine ultimo per l’apertura del cantiere è stato stimato dall’amministrazione Ponzanelli per l’inizio della prossima primavera dal momento che, considerando i 2 anni di intervento necessari per completare il primo lotto, la fine dei lavori coinciderebbe con il termine perentoriamente indicato dal Ministero. La speranza però è che il cantiere – pur tenendo conto della fase di verifica che oscilla tra i 60 e i 90 giorni, la firma del contratto e i successivi 30 giorni entro cui i lavori devono partire – possa essere aperto entro la fine dell’anno corrente. Ben 54 le manifestazioni di interesse che sono pervenute alla stazione appaltante Ire, tra cui le 15 sorteggiate sono state considerate idonee. Tra queste ad avere la meglio, avendo presentato la migliore offerta non anomala, con il ribasso del 22% sull’importo a base di gara – fissato a 3 milioni e 469 mila euro - è stata la ditta di Agrigento. Arkeo Restauri srl si è aggiudicata la gara per 2 milioni e 773 mila euro.

Si procede quindi verso la concretizzazione del progetto presentato lo scorso marzo alla cittadinanza nella sala consiliare per la riqualificazione della ex scuola Capoluogo in edificio polifunzionale pubblico. Il primo lotto prevede la messa in sicurezza di tutto il plesso, comprensivo di restauro e recupero di una prima per il suo riutilizzo. Verranno consolidate alcune pareti murarie e solai, per migliorare il comportamento globale sismico delle strutture, mentre per quanto riguarda l’aspetto energetico "l’edificio sarà dotato di sistema bacs, pompe di calore, guaina fotovoltaica, lampade led, aerazione meccanica e sistema di raccolta e recupero delle acque piovane per l’irrigazione degli spazi verdi e l’alimentazione dei servizi igienici".

Le uniche modifiche in termini di nuovi volumi – che verranno realizzati in lamiera stirata, duttile e di facile manutenzione, ma soprattutto riconoscibile rispetto al resto dell’edificio – saranno funzionali all’accessibilità, al superamento delle barriere architettoniche e alle vie di esodo dettate dalla normativa antincendio. Nelle ore notturne, la lamiera che sarà retroilluminata, genererà quattro corpi luminosi creando una scenografia per gli eventi legati alle attività di formazione e alla sala polivalente.

"Un altro passo in avanti nell’ambizioso percorso di recupero di un patrimonio identitario di Sarzana – ha dichiarato l’assessore alla cultura e alle opere pubbliche Giorgio Borrini –. La XXI Luglio sarà uno spazio essenziale della Sarzana del futuro, aperto alla cultura e alla formazione". Parole entusiaste anche da Cristina Ponzanelli che, dopo aver ricordato il percorso che ha portato all’ottenimento dei fondi ministeriali e all’affidamento del primo lotto ha commentato: "La XXI luglio sarà cuore pulsante della città, come merita di essere superando tanto immobilismo e degrado. Cominceremo subito con il primo lotto per garantire finalmente a questi spazi una destinazione formativa".