Lavori antisismici nella caserma

La caserma dei carabinieri di Vezzano ha bisogno di interventi e i lavori costeranno circa 80 mila euro la stima dei lavori. Nel 2021 l’amministrazione comunale aveva inoltrato alla Regione Liguria la richiesta di finanziamento per interventi strutturali di rafforzamento e di miglioramento sismico di manufatti di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di proprietà pubblica, nello specifico la caserma dei carabinieri in via Vittorio Emanuele III e la Regione ha comunicato di poter finanziare 66 mila euro. Il Comune di Vezzano ha allora affidato l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza degli interventi allo studio tecnico ProGIS, per complessivi 10 mila euro. Il Comune conterà quindi sul contributo regionale e per la restante cifra coprirà la spesa con fondi propri di bilancio.