Lavori al Rio Maggio. Chiusa via Acquedotto

Proseguono i lavori di messa in sicurezza del canale Rio Maggio: è stata chiusa al traffico la via dell’Acquedotto, consentito l’accesso pedonale e per i motocicli. L’assessore Massimiliano Nardi ha incontrato la direzione dei lavori e l’impresa esecutrice per avere un cronoprogramma delle attività che a breve dovranno essere eseguite: ritenuta prioritaria l’apertura della strada di cantiere, che collegherà le abitazioni interessate all’area dell’intervento, alla strada statale all’altezza del supermercato Basko’ che porterà più spazi di parcheggio e migliore viabilità. E’ stato evidenziato che dovrà essere realizzata la prima soletta che collegherà il parcheggio del Parco acquedotto ora raggiungibile solo a piedi con percorsi tortuosi. Interessati da opere di pulizia e di manutenzione anche il canale Calesana e via Carpione, poi i lavori partiranno anche sul Ressora e gli altri canali. A breve cominceranno gli interventi di regimentazione delle acque lungo la strada comunale per Trebbiano e in via Ghiariccio