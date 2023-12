Lavori al palo, revocato l’appalto. La lunga attesa per il parcheggio

LA SPEZIA

L’ultima proroga era scaduta lo scorso 7 dicembre, ma in quel cantiere da mesi era già tutto fermo: nessun operaio, nessuna macchina in attività. Così, sulla realizzazione del parcheggio da circa trenta posti auto in via XXI Reggimento Fanteria, nei pressi del complesso del 2 Giugno, arrivano i titoli di coda sul contratto d’appalto che legava il Comune e l’azienda. Nei giorni scorsi, gli uffici comunali hanno messo nero su bianco la rescissione, dopo che la stessa società aveva manifestato l’intenzione di abbandonare i lavori a causa della grave crisi finanziaria che l’aveva colpita nei mesi scorsi. La fine dei rapporti è arrivata di comune accordo, e questo permetterà al Comune di accelerare l’iter per la riassegnazione dei lavori residuali. Le opere, appaltate da Palazzo civico per 220mila euro, sono state completate per il 70%, e restano dunque circa 68mila euro di lavori ancora da compiere, per i quali gli uffici si sono già attivati.

"Dopo la concessione dell’ultima proroga per terminare i lavori, avevamo sollecitato più volte l’azienda a riavviare il cantiere – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Pietro Antonio Cimino –. Il 7 dicembre ci è stata comunicata la volontà di non andare avanti coi lavori: nei giorni scorsi è avvenuto il sopralluogo congiunto in cui è stata valutata la consistenza dei lavori eseguiti. Questo ci permette di avere l’esatto quadro della situazione e di appaltare quanto prima le opere rimanenti, le somme rimanenti necessarie per completare il parcheggio sono in possesso dell’amministrazione". I lavori rinizieranno dunque nel 2024, sperando che possano portare a compimento un’opera attesa ormai da anni dai residenti della zona. Le opere, iniziate nell’aprile dello scorso anno sarebbero dovute durare sei mesi, tanto che inizialmente la conclusione dei lavori era stata fissata agli inizio dell’ottobre dello stesso anno. Poi, alcune difficoltà hanno costretto il Comune ad allungare i tempi, fino alla decisione assunta pochi giorni fa di revocare l’appalto.

Matteo Marcello