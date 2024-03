L’atteso ritorno di ’Moonland’. L’Amor Fabulas di Max Gazzè

Dopo ’Elio e le storie tese’ a Sarzana arriverà anche Max Gazzè, big indiscusso della musica italiana con ben 28 anni di carriera alle spalle. Si sta definendo la rosa degli artisti che questa estate riempiranno piazza Matteotti per Moonland, festival musicale di enorme successo nato nel 2019 nell’ambito della Call for Ideas e organizzato da Bluesin insieme al Comune di Sarzana, giunto alla sua sesta edizione. Se l’irriverente band punk rock italiana recentemente riunitasi si esibirà sabato 20 luglio, lunedì 22 luglio alle 21.30 a salire sul palco di piazza Matteotti sarà il cantautore e bassista Max Gazzè, che presenterà il suo nuovo show ’’Amor Fabulas – Interludio’’, spettacolo in cui regalerà al pubblico alcuni brani inediti che andranno a formare la tracklist del suo prossimo album. Gazzè arriverà accompagnato dalla nuova formazione per regalare alla platea una versione acustica e originale dei suoi brani. Con lui sul palco ci saranno il vibrafono di Marco Molino, la fisarmonica di Manuel Petti, i fiati e le chitarre di Max Dedo, l’autoharp e le voci di Greta Zuccoli e il pianoforte di Sunhee You. A caratterizzare Max Gazzè sin da ’Come un’onda del mare’ – primo album uscito nel 1996 – è sempre stata l’enorme versatilità musicale che gli ha consentito nell’arco della sua carriera di sperimentare suoni e approcci diversi. Cantautore, bassista, musicista e anche compositore di colonne sonore Gazzè, che si è esibito in ben tre contenenti, da buon cittadino del mondo, vanta un ampio pubblico affezionato sparso in varie nazioni. Già disponibili sul circuito Ticketone, a 40 euro, i biglietti per il concerto.

Da Manu Chao a Mario Biondi, passando per Ben Harper, Fabri Fibra, Vinicio Capossela e Irama – e ora anche da Elio e le Storie Tese e Max Gazzè – il Moonland si sta affermando di anno in anno facendo arrivare a Sarzana artisti di altissima qualità che spaziano tra i generi più disparati. Per questo è diventato uno degli appuntamenti fissi più attesi e amati dell’estate sarzanese. A 4 mesi dalla kermesse che si svolge tipicamente nella seconda metà luglio, non resta che attendere per scoprire quali saranno le altre sorprese che il Moonland ha in serbo per noi.

Elena Sacchelli