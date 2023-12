Nata come lista civica a sostegno della coalizione di centro sinistra guidata da Renzo Guccinelli alle amministrative, Sarzana Protagonista diventa un’associazione civico-politica e culturale senza scopo di lucro. I dettagli sulle tematiche prioritarie che l’associazione intenderà affrontare a partire dalle prossime settimane verranno resi noti oggi, così come i suoi componenti, ma quel che è certo è che l’impulso della nuova associazione – che si riconosce nei valori costituzionali di uguaglianza sociale, e mira a promuovere la tutela i diritti umani, civili, sociali e politici– è quello di ritrovarsi come comunità, coinvolgere i giovani del territorio e dare loro uno spazio reale dove poter discutere e esporre idee alternative. L’idea di fondare l’associazione "Sarzana Protagonista" è maturata dopo la sconfitta schiacciante del centro sinistra, cui hanno seguito un periodo di metabolizzazione, e vari incontri in cui a emergere è stata "l’esigenza collettiva di preservare quell’entusiasmo e quella necessità di occuparsi della cosa pubblica". Promuovere quindi la partecipazione dei cittadini – accomunati dal desiderio di voler far tornare Sarzana agli albori di un tempo - alla vita politica della città. Aperta al dialogo con enti, organizzazioni, movimenti, associazioni, e fondazioni Sarzana Protagonista è pronta a organizzare convegni e iniziative di varia natura, ma soprattutto a divenire quel luogo fisico e non virtuale in cui i cittadini potranno manifestare le proprie istanze e esprimere il malcontento verso l’operato dell’amministrazione Ponzanelli, proponendo alternative costruttive.

Elena Sacchelli