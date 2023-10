L’assessore Scajola guarda già alle prossime edizioni: "Un grande successo. Ma possiamo crescere ancora"

Un progetto da sviluppare ulteriormente. L’assessore alla formazione di Regione Liguria non si ferma alla sostanza dei numeri dell’edizione del Career Day appena conclusa ma punta a un ulteriore miglioramento. "E’ stato un grande successo – conferma Marco Scajola - abbiamo voluto far camminare questo evento con le proprie gambe e i risultati ottenuti sia in termini di aziende sia di partecipanti ci hanno dato ragione. Sicuramente non ci accontenteremo e cercheremo di crescere ancora nelle prossime edizioni fornendo davvero un contesto unico, privilegiato per incontrare da un lato risorse qualificate e dall’altro realtà lavorative di prim’ordine a livello regionale e nazionale. Sono soddisfatto perché i numeri testimoniano oltre alla riuscita dell’evento anche la grande fiducia riposta in Regione Liguria".