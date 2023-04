L’arte entra in Cittadella La città celebra Picasso Cento opere in mostra

A partire da oggi, in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Pablo Picasso, nei suggestivi spazi della Fortezza Firmafede, sarà possibile ammirare "Le origini del mito". La mostra, visitabile sino al 23 luglio, interamente dedicata all’artista spagnolo di origine ligure, tra opere grafiche, ceramiche e fotografie, delinea il percorso artistico di Pablo Picasso, a partire dal 1901, quando appena ventenne approdò a Parigi entrando in contatto con il quartiere di Montmartre, il cabaret, le sue dame danzanti e il mondo bohémien. "È proprio sulla base delle certificate origini liguri del nonno materno di Pablo Picasso, Tommaso, nato a Sori, se abbiamo scelto di chiamare questa mostra Le origini del mito – ha spiegato la curatrice Lola Duràn Ucar–. Picasso amava dire che dipingeva soltanto quello che amava, e questa esposizione vuole mostrare proprio questo". Dai primi anni di attività, s passa quindi al periodo blu dell’artista, quello caratterizzato dalla malinconia. Picasso non ancora famoso, a Parigi, si ritrovava ad essere circondato da persone che versavano nella sua stessa situazione. Ed ecco lo straniamento, spesso rappresentato da persone sedute in solitaria ad un tavolo con un bicchiere davanti. Ma non mancano riferimenti al suo periodo rosa, decisamente più allegro, e alle famose raffigurazioni femminili. Presenti all’interno dell’esposizione anche diverse ceramiche, non solo dipinte ma interamente realizzate da Picasso: l’artista – come spiegato dalla curatrice della mostra – si approcciò a quel mondo quando era già adulto. Quello che poteva rappresentare per lui un limite lo spinse invece a studiare in modo minuzioso anche le tecniche di modellazione dell’argilla e gli diede modo di creare dei piccolo capolavori. Tra le oltre 100 opere di cui dispone la mostra, anche Tete de femme: noto dipinto che appartiene alla collezione personale di Paola Gribaudo, presidente dell’accademia Albertina delle Belle Arti. "Sono estremamente felice di aver portato qui a Sarzana, meta fissa delle mie vacanze estive quest’opera che apparteneva a mio padre – ha aggiunto Paola Gribaudo – so che lui ne sarebbe felice, perché amava Picasso e questa splendida città. Mio padre ha conosciuto personalmente il genio di Picasso e ha acquistato quest’opera, ultima di una serie di 4 realizzata il 3 giugno 1943, da una galleria negli anni ‘70". Presenti alla presentazione della mostra anche il primo cittadino Cristina Ponzanelli e Josè Maria Luna Aguilar, il direttore del museo Casa Natal Picasso di Málaga. Si ricorda che, a partire da oggi si potrà visitare la mostra (dal martedì alla domenica) nelle fasce orarie 11-13 e 15-19. Il costo del biglietto è di 12 euro, ridotto (8 euro) per i residenti, per chi ha tra i 12 e i 25 anni, over 65 anni...

Elena Sacchelli