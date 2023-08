L'Arci di Baccano Promuove il Campus Musicale, Iscrizioni Aperte a Sarzana!

L’Arci di Baccano promuove il campus musicale. Un massimo di venti persone potranno sperimentare le loro capacità da mercoledì 6 settembre a sabato 9 dalle 9,30 alle 12,30 con concerto e cena finale sabato sera al circolo in via Sommovigo. Il campus offre varie attività di musica che si concentrano sullo sviluppo di una parte specifica della creatività di bambini e ragazzi e asseconda e incoraggia la loro espressività. I bambini imparano a liberare le loro capacità in modo piacevole e giocoso e a coordinarsi e mettersi in relazione con gli altri rafforzando le nuove amicizie intorno a un progetto di brani facili e conosciuti, proposti e condivisi. La pratica sarà guidata da due educatori professionali: il maestro Gianni Grondacci e Giuliana Calderoni che indirizzeranno i bambini nel modo più corretto e senza sottoporli agli stress della competizione. Sarà divertente e rilassante, come sempre la musica aggrega e racconta emozioni. Per informazioni 328 4331689 o 329 1228563, iscrizione obbligatoria.