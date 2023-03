Lara in punta di piedi "Lavorare all’estero? Trovi possibilità che qui non esistono"

di Elena Sacchelli

La sana ansia da prestazione si mescola all’immensa gioia di potersi esibire a casa e alla grande emozione di venire finalmente circondata dagli affetti più cari. Questo è ciò che sta passando per la testa a Lara Pilloni, sarzanese doc che dal 2016 si è trasferita in Germania per motivi di studio. Nel 2020, in piena pandemia, ha conseguito la sua laurea triennale in Danza alla Folkwang Universität der Künste, a Essen, e nel luglio 2022 il Master in Interpretazione e Composizione della Danza. Da allora Lara vive e lavora come freelance in Nord Reno, a Vestfalia. E domani sera, alle 20,30, insieme a Florian Entenfellner delizierà gli spettatori del teatro Impavidi portando in scena "Survival Kit" - terzo e ultimo appuntamento della stagione di danza di Cuori Impavidi – uno spettacolo incentrato sul tema delle interazioni sociali con particolare riferimento ai tempi nostri.

Lara, cosa dobbiamo aspettarci dallo spettacolo?

"Non voglio svelare troppo e rovinare la sorpresa, ma posso dire che a livello visivo la scenografia sarà veramente scarna e che per 50 minuti sul palco ci saremo solamente io e Florian. Si parlerà dell’incontro o meglio dell’incontrarsi e verranno portate in scena tutte quelli fasi tipiche dei legami umani, quindi il saluto, l’abbraccio, ma anche il distacco e il confronto".

Dal momento che hai studiato in una scuola che è stata diretta dalla grandissima Pina Baush, sarà un’esibizione di teatro danza?

"Potrebbe anche essere interpretato così, ma non sento il bisogno di etichettare questo lavoro secondo schemi precisi. Ognuno, a sentimento, può leggerlo come vuole, sicuramente è uno spettacolo di danza contemporanea".

In Survival Kit c’è anche un richiamo all’attualità, quindi ai social media. In che modo queste piattaforme incidono sui rapporti umani?

"Non ci si incontra più per caso in piazza o da Gemmi, si è spesso in contatto costantemente ma senza esserci fisicamente. I social media hanno inciso tantissimo sui legami, hanno cambiato il modo di comunicare, ma hanno anche creato dei modelli, delle categorie in cui identificarsi e anche omologarsi".

Cosa hai trovato in Germania che manca in Italia?

"Partiamo dal presupposto che vivere lontano da casa è dura, ti mancano la famiglia, gli amici e anche il clima. Però là, soprattutto dal punto di vista lavorativo e nel dettaglio del settore spettacolo, ci sono possibilità concrete che qui non esistono. Lavorare da freelance in Germania è possibile, non facile, ma sicuramente possibile. Vieni visto come un professionista e le persone sono davvero coinvolte e interessate, adorano l’arte, gli piace andare andare a teatro, sono entusiaste e curiose".

Che programmi hai per il futuro più prossimo?

"Dopo Sarzana, dove faremo la prima italiana di Survival Kit, andremo in Austria dove porteremo in scena lo spettacolo con un doppio appuntamento. Partendo dallo spettacolo e dal tema delle interazioni sociali proporremo anche un progetto educativo rivolto ai giovani".

Come ti senti all’idea di esibirti a casa tua?

"Potermi esibire agli Impavidi, cosa per cui sono immensamente grata a Andrea Cerri e ad Annita Conti per la fiducia che hanno riposto in me, mi fa tremare le gambe dall’emozione. È però una grande soddisfazione, ma anche un riconoscimento del lavoro svolto. Una gratificazione dei sacrifici che ho fatto stando lontano da casa e che la mia famiglia ha fatto per me".