L’antico organo torna a suonare Il restauro nella chiesa di Nicola

Il prezioso organo è tornato a suonare. Dopo un lungo restauro il tesoro custodito nella chiesetta dei Santi Giacomo e Filippo nel borgo collinare di Nicola ha finalmente fatto riascoltare il suono del tutto speciale, arricchito dall’acustica della chiesa, in una domenica di grande commozione per la comunità religiosa, e non soltanto, di Luni. Dopo la messa solenne del mattino celebrata dal vescovo Luigi Ernesto Palletti accompagnata da coro parrocchiale il compito di far risuonare l’organo dopo un lungo silenzio è spettato al maestro Ferruccio Bartoletti che ha eseguito un concerto ispirato a musiche di autori del Seicento e Settecento. Il delicato restauro dell’organo costruito a partire dal 1842, catalogato con il numero 314 tra quelli realizzati in tutto il Mondo, è stato eseguito dalla ditta Fratelli Marin di Genova. Come ai tempi della realizzazione anche per il restauro è stato fondamentale l’aiuto della comunità: l’intervento è stato finanziato con il contributo Irpef alla Conferenza episcopale italiana e da Fondazione Carispezia nell’ambito del bando aperto nel 2021. E’ stato un momento davvero toccante per il borgo che dopo una lunga attesa ha assistito al recupero del prezioso organo che, ironia della sorte, venne inaugurato il 26 febbraio 1843 e il primo a suonarlo in quella occasione fu il costruttore Nicodeme Agati di Pistoia.