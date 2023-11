L’antenna a Sarzanello. Il comitato non demorde e valuta il ricorso al Tar

La strada del ricorso al Tar della Liguria come tentativo per fermare i lavori all’antenna dell’area verde di Sarzanello. Una possibilità che il nuovo comitato "No Antenna" rappresentato da Antonio Arfanotti, Giovanni Destri, Gaetano Castello e Massimo Cargiolli tenterà con il supporto dell’avvocato del foro spezzino Lorenzo Giorgi. A far scattare l’idea di un ricorso è stata la "scoperta" delle modalità e tempistiche del progetto di istallazione dell’antenna di telefonia mobile nel quartiere ben datate ma mai discusse con i residenti. "Ringraziamo il consigliere comunale Matteo Tiberi per l’accesso agli atti – scrive il Comitato – e siamo sempre più convinti che ci siano tutti i presupposti per bloccare l’installazione di questo ecomostro in un’area dove insiste un parco giochi e tra due scuole materne, vicino a chiesa e diverse abitazioni. Condanniamo ancora l’atteggiamento arrogante della amministrazione comunale che per rimediare ad un grossolano errore passa sopra la testa dei cittadini spostando il problema senza condividere il percorso". Il riferimento è al dietrofront di via del Fortino, sulla collina della Fortezza, che ha dato il via a una serie di cambi di destinazione del progetto previsto da Cellnex. "Soprattutto è grottesco - prosegue il Comitato - che mentre centinaia di cittadini protestavano su via Fortino el’estate del 2021 fosse già pronto l’allegato che prevedeva la costruzione nell’area verde di Sarzanello ben otto mesi prima dell’accordo. Quindi l’amministrazione sapeva tutto e ha mentito". Indice puntato anche nel confronti della Consulta che nella recente assemblea pubblica organizzata all’area verde ha preferito non presentarsi. "Un silenzio remissivo e complice della consulta che non ha convocato una assemblea per chiarire. Ancora oggi la Consulta si rifiuta di indire un incontro pubblico per la cui convocazione invece stiamo raccogliendo le firme come da regolamento. Ma a noi interessa una sola cosa: evitare l’installazione dell’antenna e che vengano presi in considerazione siti alternativi".

Massimo Merluzzi