L’Anpi si sposta al Quarto Piano Marco Baruzzo lancia la proposta

La decisione, forse, definitiva è arrivata alla fine di una mattinata ad alta tensione, conseguenza di giorni altrettanto caldi che hanno evidenziato comunque un black out nella comunicazione. Serviranno le ultime valutazioni del direttivo ma l’associazione Anpi alla fine di un percorso "immobiliare" iniziato con il sit-in di protesta in piazza Luni passando poi da piazza Terzi e per il centro sociale "Barontini" sembrerebbe aver finalmente trovato lo spazio adatto in via Landinelli. La proposta lanciata in extremis da Marco Lorenzo Baruzzo rappresentante di Libera e dell’associazione Quarto Piano che gestisce l’appartamento sequestrato alla criminalità in via Landinelli e affidato al Comune di Sarzana, ha messo fine a un braccio di ferro dal quale sembrava difficilissimo uscire. Il Comune di Sarzana ha continuato a difendere la propria decisione di richiedere indietro gli spazi occupati da anni da Anpi all’interno del Vecchio Mercato per consentire l’inizio dei lavori di costruzione di nuovi spogliatoi riservati alle squadre di hockey e pattinaggio, mentre gli iscritti dell’associazione sono rimasti sulle proprie posizioni. In particolare accusando l’ente di non aver trovato soluzioni alternative allo "sfratto" se non quella del centro sociale "Barontini".

Il faccia a faccia tra l’associazione presieduta da Denise Murgia (in foto) e supportato da una cinquantina di iscritti sarzanesi e della Val di Magra, qualche esponente politico e dei sindacati è iniziato in piazza Luni quando le rimostranze e le ragioni della scelta sono state motivo di confronto tra la sindaca Cristina Ponzanelli accompagnata dagli assessori Luca Ponzanelli e Giorgio Borrini e la presidente dell’Anpi e Tiziano Ferri. Il clima si è scaldato anche per qualche frase poco elegante arrivata da qualche passante anche se la situazione si è prontamente ricomposta. Dopo una lunga discussione in piazza la delegazione si è trasferita in sede in piazza Terzi per poi affrontare il sopralluogo al centro sociale Barontini. Individuato dalla sindaca, come ha poi motivato, per la vicinanza alla "casa" attuale, per l’ampiezza degli spazi e la disponibilità assoluta che il gestore Anna Minelli ha pubblicamente confermato. Ma di fronte a stanze già occupate da altre attività, l’impossibilità di riunire insieme tutto il materiale e la difficoltà a riunirsi o comunque disporre liberamente degli spazi senza interferire nelle esigenze altrui la trattativa si è bloccata sul nascere.

A cercare la mediazione è rimasto l’assessore Giorgio Borrini che ha ben incassato le accuse per la lentezza nel trovare una soluzione adeguata, difendendo la decisione dell’ente di intervenire per sistemare il palazzetto evitando il rischio di bocciature da parte della Federazione hockey. Spiegando così la necessità di avere indietro i locali per dare inizio ai lavori già assegnati alla ditta, dicendosi poi pronto al giro di tutti gli Arci cittadini per chiedere ospitalità e arrivando a ribadire l’assoluta vicinanza ai valori della Resistenza, quindi fugando dubbi e sospetti su una presunta azione mirata dello "sfratto". Insomma un clima torrido da mezzogiorno di fuoco. Poi Marco Lorenzo Baruzzo ha trovato la chiave giusta, mettendo a disposizione dell’associazione il Quarto Piano di via Landinelli. Le stanze sembrerebbero adatte per accogliere archivi e materiali oltre a fornire uno spazio per le assemblee e riunioni quindi il trasloco, al quale si è detto disponibile anche l’Hockey Sarzana lanciando di distensione smentendo qualsiasi ruolo nella vicenda, può iniziare.

Massimo Merluzzi