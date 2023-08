L’anfiteatro in realtà aumentata Il progetto da sviluppare in 3D affidato all’Università di Bologna

L’anfiteatro di Luni visto attraverso il metaverso. Uno studio all’avanguardia nato dalla condivisione dell’idea tra Comune di Luni e Camera di Commercio Riviere di Liguria di avvalersi del futuro per scoprire il glorioso passato ha puntato allo studio di Luni riportandolo ai tempi della colonia romana. Il corso di realtà aumentata e virtuale per ricostruire, promuovere e valorizzare il sito archeologico è stato commissionato agli allievi del corso di realtà aumentata dell’Università di Bologna e verrà presentato in municipio a metà settembre. Avvalendosi delle nuove tecnologie e ricostruzioni in 3D l’anfiteatro tornerà così agli albori. Lo scopo del progetto è quello di coinvolgere nuovi utenti anche di fasce di età più giovani ed aumentare il numero di visitatori attraverso una narrazione più coinvolgente ed interattiva. E in attesa del nuovo che avanza e permetterà ai visitatori di viaggiare nella realtà attraverso gli strumenti messi a disposizione domani sera, lunedì, l’anfiteatro diventa un cinema all’aperto.

Verrà proiettato intorno alle 21 il film "Il gladiatore" e la curiosità è così alta che il Comune, che ha curato la serata, ha chiesto di rispettare la regola di non acquistare più di 4 biglietti alla volta proprio per dare la possibilità a più persone di accedere all’anfiteatro. La biglietteria apre alle 20 e mezz’ora dopo anche i cancelli dell’anfiteatro: i posti a sedere disponibili sono circa 200. Stiamo parlando di un grandissimo film che però ha tagliato i 23 anni dalla prima uscita in sala, è stato trasmesso in televisione decine di volte e grazie alle piattaforme digitali può essere visto in qualsiasi momento. Quindi non certamente una prima visione assoluta. Ma l’atmosfera magica dell’anfiteatro romano arricchirà il Gladiatore interpretato da Russel Crowe di un fascino speciale come del resto sono stati i concerti ultimo dei quali di grandissimo spessore emotivo che ha visto protagonisti Simone Cristicchi e Amara nel ricordo di Franco Battiato e le rappresentazioni teatrali da anni proposte dal Teatro Pubblico Ligure che hanno scelto il sito archeologico di Luni. Insomma un luogo dalla potenza straordinaria che, seppur in ritardo, sta prendendo campo e conquistando consensi richiamando soltanto il giorno di Ferragosto 88 visitatori. L’ingresso all’anfiteatro è di 1 euro mentre la proiezione del film è gratuita.

Massimo Merluzzi