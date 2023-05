L’analisi di Marco Baruzzo "Strada diversa per il futuro"

di Elena Sacchelli

e Anna Pucci

Alla fine dello scorso anno, in vista delle comunali, il suo nome era emerso con forza come possibile candidato sindaco del centrosinistra da contrapporre alla ricandidatura di Cristina Ponzanelli per il centrodestra. Lui stesso, iscritto del Pd, si era messo in gioco, ad esempio organizzando il 5 novembre in sala della Repubblica l’assemblea pubblica “Microfono aperto” per discutere idee e proposte sul futuro della città. A domanda chiara – se un partito di centrosinistra le chiedesse di assumersi la responsabilità di una candidatura a sindaco della città, lei accetterebbe? – all’epoca Marco Lorenzo Baruzzo evitò una risposta diretta. Ma una fetta del Pd ’tifava’ per lui.

Poi il partito, dopo complesse assemblee dell’Unione comunale, scelse a maggioranza di appoggiare l’ex sindaco Renzo Guccinelli, che dal Pd era uscito, sbattendo la porta, alcuni anni fa. Ma oggi, alla luce dell’insuccesso della vecchia guardia, c’è chi torna a dire che sarebbe stato meglio puntare su un giovane: le elezioni si sarebbero forse perse lo stesso ma almeno sarebbe stato lanciato un segnale, indicata una strada su cui costruire l’alternativa per il 2028.

E adesso, che ruolo può avere nel panorama politico sarzanese un volto nuovo – dal punto di vista degli impegni amministrativi e non certo per quelli sociali – che è stato escluso dai giochi pochi mesi fa? A domanda diretta – se con un altro candidato sindaco alla guida della coalizione il centro sinistra avrebbe potuto ottenere un risultato migliore – Baruzzo risponde: "Nelle condizioni date, sono certo che nessun candidato avrebbe potuto fare meglio di Renzo Guccinelli. Questo tuttavia non impedisce di credere che per il futuro sia meglio provare a battere una strada diversa".

E fornisce la sua analisi sul voto: "A Sarzana il centrodestra vince e allarga il suo consenso. Solo 4 elettori su 10 hanno espresso la propria fiducia per un candidato diverso da Cristina Ponzanelli. Questo segnale restituisce la misura della sconfitta ma indica anche il terreno da cui ripartire" ossia da un’opposizione sociale e aperta"., atto dovuto verso "quanti hanno già chiesto discontinuità e cambiamento e soprattutto quelli che rimarranno delusi da un civismo ambiguo che, al di là dell’indubbio successo elettorale, mostrerà presto i suoi limiti e le sue contraddizioni". Da qui l’esigenza di "creare uno spazio di cui un nuovo Pd possa essere il perno, senza pretese di esclusività, ripartendo dal messaggio delle primarie del 26 febbraio. Convocare un’assemblea aperta a iscritti e non iscritti, rilanciare il tesseramento, sostenere e stimolare l’azione politica di tutta l’opposizione, in particolare su salute, ambiente, governo del territorio e difesa del welfare". E conclude: "Anche a Sarzana può nascere una sinistra moderna, popolare e forte della sua tradizione ma plurale e aperta. Le formazioni indipendenti e civiche hanno un valore indiscutibile, ma il Pd rimane lo strumento più credibile per dare ai progressisti una casa e un punto di riferimento. A chi dal Pd, in un passato recente e meno recente, ha avuto di più in termini di esperienze e visibilità spetta la responsabilità di mettere a disposizione di tutti questa forza, con generosità e disinteresse".