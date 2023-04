L’amore di Elisa per i quattrozampe Sul podio insieme al fedele Dudi Campioni nello sport utilità e difesa

Sono i suoi migliori amici, i suoi compagni fidati. Elisa Pedrazzi ha davvero un rapporto speciale con i suoi cani e grazie a questo legame proprio insieme a loro si è trovata sul gradino più alto del podio in un campionato in Romania. Impossibile vederla girare per Vezzano senza i suoi quattro zampe, fin da ragazzina, l’immagine è quella di una giovane con un guinzaglio tra le mani e le zampe dei suoi cani sulle sue gambe perché vogliono carezze o vogliono giocare. E Elisa in questo modo ha instaurato un legame di reciproca fiducia e rispetto. Grazie al rapporto di conoscenza, di amore, anche di esperienza, fatta di tempo insieme, di giornate dedicate a capirsi, a imparare piano piano di potersi fidare l’uno dell’altro, grazie a questa familiarità che instaura con loro, insieme ai suoi cani ha iniziato a praticare sport, utilità e difesa.

"Ho avuto la fortuna di nascere in un contesto tranquillo, a contatto con la natura e gli animali, come quello di Vezzano – racconta Elisa – In famiglia abbiamo sempre avuto animali domestici dacché io abbia memoria. Qualche anno fa ho iniziato a praticare questo sport con i miei cani, che si chiama utilità e difesa. Prima con i miei amstaff, Bruno e Camilla e poi dal 2019 con il mio primo pastore olandese Duello dell’Agoghè per gli amici Dudi".

Questo sport consiste nel superare con il proprio cane tre fasi: pista, obbedienza e difesa. Solo il superamento di tutte e tre le fasi ti permette di superare la gara. Esistono tre categorie, in ordine crescente di difficoltà IGP1-2-3: "Quest’anno avevamo i requisiti richiesti per poter partecipare al campionato del mondo del pastore olandese – spiega Elisa appena rientrata in paese – che si è svolto ad Oradea, in Romania dal 7 al 9 aprile. Siamo partiti insieme a tutta la nazionale italiana per questa fantastica ed emozionante avventura. Sono state giornate impegnative ma divertenti ed alla fine io e Dudi abbiamo ottenuto il gradino più alto del podio per la classe IGP2. Al di là del risultato, lavorare con il proprio cane deve essere sempre un piacere ed un divertimento". Nella vita la giovane vezzanese si occupa di tutt’altro, lavora in una azienda di Fincantieri Isselnord dove è autore tecnico di manuali, Il tempo libero però lo dedica ai cani, a se stessa, ma sempre con loro.

Cristina Guala