"L’ambiente sempre al centro"

"Sostenibilità ambientale e automotive. Autoligure rinnova con piacere la collaborazione con QN e La Nazione, sostenendo la nuova edizione del progetto Cronisti in classe. Siamo da sempre molto sensibili a promuovere e supportare attività di carattere culturale, sportivo, sociale ed educativo con un occhio di riguardo al territorio. Questa sensibilità è mutata negli ultimi anni, mettendo un accento sulle tematiche di sostenibilità ambientale contenute nell’Agenda 2030. Il comparto automotive sta attualmente attraversando una fase di trasformazione senza precedenti. La crescente consapevolezza dell’impatto ambientale delle auto a motore a combustione interna e la necessità di una maggiore sicurezza stradale stanno promuovendo l’adozione di veicoli elettrici e tecnologie avanzate di guida autonoma. Inoltre, i progressi nella connettività e nelle tecnologie legate all’Internet of Things stanno ridefinendo il concetto di mobilità, rendendolo più interconnesso e personalizzato. In questo contesto, il Gruppo Volkswagen sta attuando una strategia per evolversi da costruttore di auto a provider di mobilità sostenibile. E poi si punta a sostenere il passaggio da concetto di "proprietà" a "servizio", e se pensiamo come si sta trasformando il nostro territorio, da produttivo/ commerciale a turistico possiamo dire che forse anche noi siamo pronti a ragionare su concetti come "car sharing" e "noleggio a breve termine". Riteniamo che mai come in questo momento nel quale l’attenzione per l"ambiente circostante ricopre un ruolo fondamentale nella quotidianità, è importante prendere parte al cambiamento. Essere parte come sponsor di un progetto che incentiva tematiche importanti, attuali e a noi care quali il territorio, lo sviluppo sostenibile e quello digitale non può che renderci partecipi. ’Cronisti in classe’ è una lodevole iniziativa, che investe sulle generazioni più giovani in un momento in cui sempre di più, abbiamo bisogno di cittadini consapevoli e con senso critico in grado di orientarsi in un mondo sempre più complesso".

Leo Gagliardi Direttore Generale di Autoligure