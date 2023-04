L’allarme ieri mattina a Saliceti Principio di incendio subito domato all’impianto di trattamento rifiuti

Il principio di incendio è stato prontamente domato non appena il sistema di sicurezza è scattato per segnalare il pericolo. Le fiamme sono divampate all’interno di una biocella nell’impianto Tmb di trattamento dei rifiuti indifferenziati a Saliceti ripetendo la dinamica dell’incidente che si era verificato a luglio dell’anno scorso. Ieri mattina la lavorazione è stata fermata per qualche ora per consentire ai tecnici dell’azienda Iren Re.Cos titolare dell’impianto di trattamento al confine tra i territori di Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra di correre ai ripari. L’allarme ha immediatamente segnalato il problema ed è stata così allertata la macchina dei soccorsi. I dirigenti dell’azienda hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Spezia, anche se il problema è sembrato molto contenuto, avvisando dell’accaduto anche la Prefettura e l’azienda Arpal. Dopo aver aperto la cella contenente il materiale trattato e aver provveduto a inondarla d’acqua il sistema di produzione è stato riavviato. Sul posto era presente anche Massimo Bertoni, sindaco di Vezzano Ligure, per accertarsi del potenziale pericolo di inquinamento. Ma il fumo molto contenuto non ha destato preoccupazioni e le operazioni di messa in sicurezza si sono risolte in poche ore. Non è però la prima volta dalla sua apertura che l’impianto Tmb provoca problemi, andando così a alimentare le perplessità sulla convenienza di installare proprio a fianco della struttura il biodigestore anaerobico ritenuto fondamentale per completare la chiusura del ciclo dei rifiuti.