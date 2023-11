L’allarme Ance per il Pnrr: "I nostri progetti al sicuro"

Nessun rischio che il secondo lotto del progetto di sostituzione edilizia delle scuole Poggi Carducci (quello che riguarda la ricostruzione delle Carducci, la demolizione è compresa nel primo lotto di ricostruzione del plesso Poggi, ormai a buon punto) possa perdere un finanziamento sul Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall’Unione europea per il semplice fatto che... tale finanziamento non esiste, non è stato ad oggi chiesto e di certo, quando sarà il momento di chiederlo, non arriverà su fondi Pnrr. Lo spiega l’amministrazione comunale sarzanese all’indomani della pubblicazione dell’allarme lanciato da Ance, l’associazione dei costruttori, secondo la quale sono 1316, per un valore di 430 milioni di euro, i progetti inseriti in Liguria nella lista delle opere del Pnrr che rischiano di non essere finanziati. Il Comune ricorda che il progetto Poggi Carducci ha avuto un finanziamento statale sul Pnrr per il primo lotto: circa 4 milioni (in origine concessi sul bando statale per l’edilizia scolastica, poi ’spostati’ sul Pnrr) che si sono aggiunti ai 4 messi dalla Regione e ad altre fonti di finanziamento, per un totale di oltre 10 milioni. Per quanto riguarda il lotto 2, per il quale è già pronta la progettazione definitiva, l’opera – con un costo stimato di 4 milioni di euro – verrà candidata al prossimo bando statale triennale per l’edilizia scolastica, che non sarà finanziato sul Pnrr ma da fondi statali.

Nella lista dei progetti ipoteticamente a rischio definanziamento stilata da Ance che l’amministrazione sarzanese ha potuto visionare, compare invece la scuola di Nave, destinataria di un contributo di 550 mila euro su fondi Pnrr per un progetto di efficientamento energetico. Non sembra essere fondato il timore di un definanziamento: l’iter dell’intervento è già in moto, il 10 ottobre scorso è stato firmato il contratto tra il Comune e la ditta Fumasoni Antonio e figli di Roma per l’affidamento dell’appalto e i lavori per l’impiantistica sono già stati avviati, con la prospettiva di una rapida conclusione, dato che dovrebbero richiedere solo un paio di mesi. In ogni caso, dunque, termineranno ampiamente in anticipo rispetto alla scadenza prevista dalle regole del Pnrr, ossia la fine del 2024. Ragione per cui l’ipotesi di un definanziamento appare decisamente impossibile.